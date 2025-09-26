Por quinta vez en su historia, y segunda en Copa Sudamericana, Universidad de Chile se mete en una semifinal de torneos Conmebol, rompiendo una sequía de 13 años sin estar en esa instancia, luego de su agónico triunfo ante Alianza Lima.

Gracias a este paso, el cuadro azul se convierte en uno de los dos que llega a esta fase proveniente desde la Copa Libertadores, junto con Independiente del Valle de Ecuador. Sin embargo, el “Bulla” consiguió un hito más que curioso en esta edición.

El curioso hito que firma la U en Copa Sudamericana

Si echamos el tiempo hacia atrás y recordamos el grupo en el que estuvo en el máximo certamen continental, donde compitió con el último campeón de América, Botafogo, y los argentinos de Estudiantes de La Plata, los chilenos son los únicos que siguen en carrera.

Si bien la U no logró avanzar en Libertadores, y entró a la Sudamericana vía Playoffs, el conjunto brasileño quedó en el camino en octavos de final ante Liga Deportiva Universitaria de Quito; mientras que el “pincha” fue eliminado en cuartos por el Flamengo.

De esta forma, de los cuatro equipos que fueron parte de aquel Grupo A en “La Gloria Eterna”, sólo los azules siguen vigentes en competencias internacionales y con opción concreta de ser campeón. ¿Por qué no?

¿Cuándo jugará por semifinales?

En busca del segundo título internacional de su historia, Universidad de Chile se medirá ante Lanús de Argentina, quien fue de los equipos que ganó su grupo en Copa Sudamericana. La ida será el jueves 23 de octubre, en horario por confirmar, en el Estadio Nacional. La vuelta se jugará el jueves 30.