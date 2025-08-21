Sorpresa monumental en Copa Libertadores en esta jornada de día jueves. Tiago Nunes pegó el golpe en octavos de final y tras su criticado periodo con U Católica ahora se llena de gloria en Ecuador.

Junto a Liga de Quito, el DT brasileño celebró una épica victoria 2-0 ante Botafogo, tras haber perdido 1-0 en la ida jugada en Brasil, con recordado gol en el primer minuto de juego.

Esta vez, el entrenador que fue cesado hace poco en la UC logró la hazaña ante el actual campeón del torneo. Eso, con tantos de Gabriel Villamil a los 7 minutos, y Lisandro Alzugaray, a los 60′ de penal.

Los dichos tras hazaña en Copa Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó 2-0 a Botafogo en Ecuador, dando vuelta la llave para clasificar a cuartos de final de manera épica en Copa Libertadores. El propio Tiago Nunes dejó en claro el orgullo tras lograr el triunfazo.

“Liga está entre los ocho mejores porque es un equipo campeón, porque lleva cinco copas en su pecho y porque es un club grande. La manera en que jugamos en Brasil y lo que hicimos hoy en Quito lo demuestran. Es un motivo de orgullo”, dijo el DT.

Siguiendo con sus loas al plantel, el ex entrenador de U Católica aseguró que no le teme a ningún rival por más pergaminos que tengan, ya que “El primer duelo en Brasil fue determinante”.

“Sabíamos que éramos competitivos y que en casa teníamos la posibilidad de revertir la serie. Estaba convencido de que hoy íbamos a hacer un gran partido”, cerró.

