Con un Colo Colo viviendo una tremenda crisis y hace rato eliminado de Copa Libertadores, el equipo de Racing sacó chapa de candidato con un triunfazo para eliminar a Peñarol y avanzar a cuartos de final.

Y uno que jugó de titular sabe de anotarle al Cacique y también conoce el fútbol chileno. Se trata de Adrián Balboa, delantero uruguayo que en 2019 jugó con éxito en Deportes Antofagasta.

“Rocky”, como es apodado el ariete, habló tras dejar fuera de la Copa a Brayan Cortés y compañía. Ahí, recordó la emoción de la Libertadores, donde este año se matriculó con un tanto en el 4-0 a Colo Colo, en Argentina.

De anotarle a Colo Colo a alabar la Libertadores

Adrián Balboa, ex Deportes Antofagasta y verdugo de Colo Colo en la actual Copa Libertadores junto a Racing, despachó la frase del año que muchos hinchas sudamericanos comparten.

Balboa celebrando su tanto al Cacique /Photosport

“Terminamos sufriendo, pero es lo lindo de la Llibertadores. No entiendo cómo hay gente que le gusta más la Champions, la verdad. Yo no la puedo ver, a los 10 minutos de partido me duermo”, confesó Rocky.

Balboa lleva cuatro goles en 17 partidos jugados este año con la Academia, tras haber arribado desde Unión de Santa Fe el año pasado. Con largo paso por países como Perú, Colombia y Chile, hoy es clave en Racing.

Balboa en Antofagasta /Photosport

El equipo de Gabriel Arias ahora irá por Vélez en cuartos de final de Copa Libertadores, donde se enfrentará a otros dos chilenos: Claudio Baeza y Diego Valdés.

