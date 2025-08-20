Jorge Sampaoli es una figura que siempre da que hablar en el fútbol chileno, ya sea para bien o para mal. Lo cierto es que dejó huella en el país y aún lo recuerdan quienes lo trajeron por primera vez.

Se trata de O’Higgins de Rancagua, elenco que el 2008 trajo a un desconocido Sampaoli tras su aventura en el fútbol peruano, donde en los celestes tuvo gran campaña en el vistoso juego llevándolos a playoffs.

Fue Pablo Hoffmann, querido gerente y dirigente del club, quien reveló a la prestigiosa revista Dieciséis los detalles del ciclo de Sampaoli cuando arribó a la Ciudad Histórica.

“Con Sampaoli nos insultábamos”

Pablo Hoffmann, quien vive su último semestre en O’Higgins de Rancagua, contó cómo fue tener a Jorge Sampaoli en sus inicios como entrenador en el fútbol chileno, el año 2008 (se fue al año siguiente).

“Sampaoli era jodido. Nos insultábamos dos veces por semana, pero cuando iba a La Gamboína (donde entrenaba O’Higgins) me agarraba del brazo y me decía ‘quiero que sepa una cosa: después de la Cinthia, soy quien más lo quiere'”, contó Hoffmann.

En ese sentido, el histórico dirigente celeste dijo sobre el “Bielsa del Cachapoal” que “el tipo me cautivó, sabía todo, cómo iba a jugar, lo que necesitábamos y ‘no quiero a X jugador’, aunque sea figura, porque no le servía”.

Pablo Hoffmann / Photosport

“Fue un buen entrenador, no nos cobró cuando se fue porque renunció. Cobró hasta julio (2009), me llamó el sábado en la mañana y me dijo ‘¿Sabe Pablo? Yo no sigo más'”, cerró.

