Mientras Jorge Almirón cobró 167 millones, esto exige Jorge Sampaoli en el Santos

Santos vive una crisis total en Brasil. El elenco que vio nacer a Pelé sufrió una dura derrota por 6-0 ante Vasco y ahora está a dos puntos de puestos del descenso. Lo que complica su permanencia en la máxima división.

Por lo mismo, la dirigencia del Peixe no quiere pasar más malos ratos en el Brasileirao y apunta a un viejo conocido como Jorge Sampaoli, que no dirige desde enero tras su salida del Rennes en la Ligue 1.

El ex entrenador de Universidad de Chile y la selección chilena, cuenta con los pergaminos suficientes para sacar al elenco de la parte baja de la tabla. Sin embargo, su llegada cuenta con dos exigencias que aún generan división en la dirigencia.

Las exigencias de Jorge Sampaoli: refuerzos y salario

En primera instancia Jorge Sampaoli agradeció el contacto de Santos. Por lo que de inmediato se puso a disposición para negociar su llegada.

“Es un honor que el club me haya elegido para un reto tan grande. Estoy dispuesto a asumir el cargo”, recalcó. Sin embargo, esto implica varias exigencias de palabras mayores.

La primera es traer mínimo un refuerzo de categoría para mejorar el equipo. Es que con Neymar no alcanzar, y ya quedó demostrado. El tema es que este 30 de agosto se cierra el libro de pases, por lo que los dirigentes deberán trabajar a contrarreloj.

El otro tema a discutir es el millonario salario del casildense. La comparación más cercana es Jorge Almirón, que por ejemplo en Colo Colo recibía 167 millones al menos. Ahora Jorge Sampaoli exige 2,2 millones de reales cada 30 días. Es decir: 387 millones mensuales.

Incluso el medio MoonBH detalla que además se deberá implementar una comisión técnica lo que, junto a su sueldo, significaría un millón de reales adicional al mes. Pese a los millonarios costos, todavía hay apoyo y está semana se podría definir su retorno.