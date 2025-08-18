Si Jorge Sampaoli tiene en mente volver al Santos de Brasil tendrá que necesariamente lidiar con Neymar, capitán y máxima estrella del equipo. De hecho, el “10” terminó muy afectado por la derrota que sentenció el ciclo del director técnico.

El Peixe cayó como local por 6-0 ante Vasco da Gama y eso le significó la salida al DT Cléber Xavier. Tras esa goleada en contra, Ney terminó literalmente llorando. Una de las tantas señales de ciclo terminado en Vila Belmiro. En ese contexto de turbulencias, el apellido Sampaoli emergió nuevamente.

Fue en abril de este año que Xavier llegó a Santos, donde se hizo cargo de la dirección técnica en reemplazo del portugués Pedro Caixinha. Y en menos de cuatro meses fue destituido de su cargo, algo más usual en Brasil que en el resto de ligas en Sudamérica.

Neymar quedó destrozado tras la goleada sufrida por Santos ante Vasco da Gama. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Sin ir más lejos, Gustavo Quinteros duró apenas tres meses como DT de Gremio. Ni hablar de cuando Ariel Holan estuvo en el Santos menos de 60 días. Pues bien, consciente de que su apellido gusta en el Peixe, Sampaoli sacó la voz escuetamente. Dijo que le interesa volver a un club donde ya dirigió. Y donde fue subcampeón de la dificilísima Serie A del Brasileirao.

“Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo”, le dijo Sampaoli al periodista César Merlo, quien difundió esta declaración a través de sus redes. En su primer ciclo como DT de Santos, el casildense duró poco más de un año: desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 19 del mismo mes en 2019. No fue lo único que dijo el ex adiestrador de Universidad de Chile.

Jorge Sampaoli le dice sí al Santos de Neymar, pero le pone una difícil condición

Jorge Sampaoli anhela tener un ciclo más en el Santos, que cuenta con Neymar como capitán y principal referente. La posición en la tabla de posiciones es incómoda, algo que sirve de alerta para el estratego que condujo a la selección chilena a ganar la primera Copa América de su historia.

Santos se ubica en el 15° lugar de 20 competidores en una liga que tiene cuatro descensos directos. Por eso, cree que es necesaria una inyección. “Le pedí a la directiva que haga un esfuerzo por los refuerzos para consolidar un buen proyecto deportivo”, dijo Sampaoli a Merlo. El tiempo dirá en qué termina esta historia.

Jorge Sampaoli dirigió al Santos toda la temporada 2019. Fue subcampeón del Flamengo, aunque a 16 puntos de distancia. (Miguel Schincariol/Getty Images).

Por el momento, el plantel estelar del Peixe debe afinar detalles para la 21° jornada de la Serie A brasileña: visitará al EC Bahía este domingo 24 de agosto a las 15 horas. Quién sabe si con Sampa en la banca…

