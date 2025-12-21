La selección brasileña está en pleno trabajo de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026. Si bien Neymar no ha sido parte de ella en el último tiempo, está convencido de que puede volver.

La Canarinha hace rato que no es el país temido que solía ser. Como que extraviaron la magia y tal vez, el jugador de Santos podría regresarles ese jogo bonito que tanto anhelan sus hinchas. La última palabra la tiene el DT Carlo Ancelotti.

La promesa de Neymar

Luego de ganar la Copa del Mundo en 2002, Brasil no ha logrado trascender en el torneo de fútbol más importante. Su mejor actuación desde entonces fue en 2014 cuando alcanzaron la semifinal, pero terminaron humillados por el 7-1 de Alemania.

La llegada de Carlo Ancelotti a la Canarinha promete darles algo de ilusión, aunque la selección terminó clasificando sin gran brillo. Neymar aquejado por las lesiones, no ha podido ser parte del ciclo del italiano, pero no pierde la esperanza de estar en la próxima cita planetaria.

Ney estuvo presente en el show musical de Tardezinha. Garoto Infernal subió al escenario y con el micrófono en mano, no encontró nada mejor que hacer un llamado público al actual entrenador de la selección brasileña.

“Quería decirles que vamos a hacer lo imposible para traer el sexto título a Brasil, lo posible y lo imposible. Pueden pedirme que lo cumpla en julio. ¡Oye, (Carlo) Ancelotti, ayúdanos!“, gritó a viva voz el actual atacante del Peixe.

Incluso, Neymar se atrevió a hacer una jugada promesa ante el público del show. “Si Brasil llega a la final del Mundial, prometo hacer un gol”, dijo con una confianza absoluta. El jugador de 33 años ha convertido 79 goles en 128 partidos con su selección. El último jogo bonito.