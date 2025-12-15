Colo Colo vivió un duro 2025 donde no logró la clasificación a las copas internacionales, por lo que ahora su mente está puesta en lo que será la próxima temporada, donde ya asoma un gran refuerzo para los albos.

Una de las figuras que tuvo un gran año fue César Munder, el jugador de Cobresal se convirtió en una de las figuras del campeonato anotando en 7 oportunidades, lo que habría cautivado el interés de Colo Colo para ficharlo.

Según reveló el periodista Rodrigo López de DSports Chile, el jugador de 25 años está libre a no renovar con los Mineros, por lo que se encuentra en búsqueda de nuevo equipo. “El jugador no ve con malos ojos arribar a Macul, pero también está la posibilidad de volver a la UC”.

La frase de Munder tras anotarle a Colo Colo

Los Mineros clasificaron a la Copa Sudamericana tras golear a Colo Colo por 3 tantos a 0, y el jugador se convirtió en el gran verdugo de los albos, anotando dos goles en el encuentro.

Tras el partido, el jugador conversó con los medios y lo que significó para él convertirle a los albos. “Nunca le había hecho gol oficialmente a Colo Colo, fue un lindo momento, lo guardo. Muy feliz, sobre todo porque está terminando el año, no se sabe que va a pasar, quien sabe si fue mi último partido en El Salvador, así que muy agradecido del pueblo minero”.

El jugador es de interés de los albos y podría llegar el 2026/Photopsort

En aquella instancia también se refirió a su futuro. “Termino contrato. Después habrá tiempo para que se encargue mi representante”.

El otro club que también estaría interesado en Munder

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, el jugador sonó con fuerza en Audax Italiano, equipo que también competirá en Sudamericana.

“Me cuentan que el extremo de 25 años interesa bastante en Audax Italiano para reforzar el ataque de cara al 2026“, escribió en sus redes.

