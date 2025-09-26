Mucha tensión hubo en Argentina para dirimir el último semifinalista de Copa Libertadores, en el duelo que disputaron Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Los locales ganaron 1-0 por lo que todo se debió definir en lanzamientos penales. En esa instancia, el héroe de la noche fue el portero del Fla, Agustín Rossi, que celebró mucho los dos lanzamientos tapados.

Esto molestó a muchos hinchas del elenco Pincharrata, que empezaron a lanzar algunos objetos al campo de juego, aunque ninguno era muy contundente por lo que se pudo apreciar en televisión.

La molestia de Flamengo y un gesto vulgar

Cuando se retiraban a camarines tras el triunfo, el jugador Bruno Henrique mostró su poca educación con el público y se salió completamente de sus casillas.

Trabado partido jugaron Estudiantes y Flamengo

Primero hizo una especie de “Pato Yáñez” con su mano derecha, un gesto técnico que inmortalizó el chileno Patricio Yáñez en el Maracanazo de 1989.

El “Pato Yáñez” del brasileño

Claro que como si eso no fuera poco, luego levantó su dedo mayor para seguir mostrando su descontento con la parcialidad local, lo que puede traerle problemas al brasileño.

El segundo gesto de Bruno Henrique

El árbitro del compromiso fue el chileno Piero Maza, quien tuvo una jornada tranquila. Pero habrá que ver si en su informe detalla estos hechos, para que la Conmebol pueda castigarlo.

De ser así, se puede perder uno o los dos duelos de semifinales ante Racing Club, que se jugarán en las semanas del 22 y 29 de octubre. El juego de ida será en Maracaná y la vuelta en Avellaneda.