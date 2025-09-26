Universidad de Chile tuvo una tremenda noche en Coquimbo, donde venció por 2-1 a Alianza Lima logrando la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Un partido donde hubo altos rendimientos y otros que dejaron varias dudas, en una situación que analizó Juan Cristóbal Guarello, quien se vistió de profesor para poner las más esperadas notas.

Fue su programa “La Hora de King Kong” donde el simpático comunicador evaluó los rendimientos de los jugadores azules, con importantes sorpresas para sus seguidores.

Esto, porque si bien puede parecer muy drástico, también demostró que tiene un gran corazón y se la jugó con tremendas notas para dos protagonistas: Matías Zaldivia y Javier Altamirano.

Nicolás Guerra lo destaca por su esfuerzo, pero no cumple como delantero en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Guarello puso notas en la U

Guarello nuevamente se puso a poner notas en su programa en YouTube, donde con algunos no tuvo piedad: “Castellón, mal partido. Mal partido de Castellón, tuvo un achique, pero tuvo dos salidas muy malas y una que le pudo costar la llave y la clasificación a la U, le pongo un 3”.

El otro que no pasó la prueba aseguró que casi le cuesta la llave a la U, por lo que hay que tener mucho cuidado con los cambios en el segundo tiempo: “Ramírez muy mal, le pongo un 3,5”

“Nicolás Guerra muy sacrificado las corre todas, pero no genera en el arco rival que es su obligación, así que le doy un 4”, remató.

Matías Zaldivia es la gran figura de la U para Guarello. Foto: Andres Pina/Photosport

Guarello quedó sorprendido con dos jugadores

Juan Cristóbal Guarello siguió con sus evaluaciones, donde hubo dos que rompieron todos los marcos, por lo mismo fueron los mejores con sus notas en desempeño en Universidad de Chile.

“Matías Zaldivia fue el mejor de la U, pero no solo en el partido, fue en la totalidad de la llave, le voy a poner un 65, la llave que hizo fue excelente”, destacó.

Misma nota para Javier Altamirano, quien fue la gran figura del partido, donde aseguró que hizo un tremendo encuentro en el choque jugado en Coquimbo ante los peruanos.

“Franco Calderón un 5,5, porque Paolo Guerrero alguna te va a ganar siempre, pero general estuvo bien y salvó en la línea una jugada increíble”, remató.

Revisa el video: