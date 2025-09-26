Universidad de Chile celebró su gran clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, en un partido disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

Los azules tuvieron altos desempeños en su plantel para quedarse con los pasajes a la ronda de los cuatro mejores equipos del torneo internacional, pero hay uno que sorprendió más de la cuenta.

Si bien todos se quedaron con el espectacular momento de Javier Altamirano, quien se llevó todas las fotografías de los hinchas, otro impactó a la prensa peruana en el estadio.

Matías Zaldivia se llevó todos los elogios de los colegas del vecino país, por el desempeño en la última línea: “No dejó pasar a nadie”.

Matías Zaldiva se ha transformado en un pilar fundamental de la U. Foto: U de Chile.

Matías Zaldivia se ganó el cariño de los peruanos

La prensa peruana se resignó con la derrota de Alianza Lima en la visita a Universidad de Chile, que los dejó eliminados de la Copa Sudamericana en los cuartos de final.

Por lo mismo, aplaudieron el desempeño del defensor Matías Zaldivia, donde dejaron en claro que fue protagonista para que los peruanos no pudieran hacer más daño.

“Mira, las saca todas”, era lo que más se repetía en la zona de prensa, además que destacaban cada vez que lograba evitar una amenaza en su portería: “Este no ha dejado pasar a nadie, está en todos lados”.

Una muestra más del tremendo torneo que está haciendo Matías Zaldivia, quien se ha transformado en uno de los pilares del equipo de Universidad de Chile en el marco internacional.

