Universidad de Chile se instaló en semifinales de Copa Sudamericana tras superar por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo. Ahora deben chocar contra Lanús de Argentina, partidos que se jugarán el 22 y 29 de octubre.

Por el otro lado del cuadro están Atlético Mineiro e Independiente del Valle. Todos esos elencos no le dan miedo a Matías Zaldivia, quien piensa que Universidad de Chile no es menos que ninguno.

“Si bien todos los rivales que quedan son difíciles, también son todos parejos. Nosotros tenemos la ilusión de lograr la Copa”, manifestó al instalarse con los azules entre los cuatro mejores.

Sostiene que esto se debe al trabajo que se ha realizado en el último tiempo. “Es el proceso, tiempo, se sumaron jugadores de mucha calidad. Llevamos ya dos años con Gustavo”, manifestó.

Zaldivia valora el proceso en la U. de Chile

La confianza de Zaldivia para dar el paso a la final

Universidad de Chile recibirá a Lanús en el Estadio Nacional y luego debe viajar a Buenos Aires, para cerrar esa llave. Para el defensa de la “U”, hay que hacer un esfuerzo extra para lograr la clasificación.

“Siempre podemos mejorar un poco más, porque Lanús será duro y complicado como todos los rivales hasta hoy”, sostuvo antes de hablar desde lo emotivo.

Esto porque no haber contado con el público local, debido al castigo de la Conmebol, le pegó a los jugadores. “Nuestra gente debe haber sufrido por televisión, le dimos una alegría“, dijo Zaldivia.

Finalmente manifestó que el plantel está “muy contento por el esfuerzo que se hizo, fue una serie dura” que servirá para pensar en el sueño mayor: la segunda Copa Sudamericana.

