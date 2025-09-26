Universidad de Chile logró una tremenda clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de dejar en el camino a Alianza Lima por un marcador de 2-1, en un duelo jugado con Coquimbo.

Los azules se pusieron arriba en el marcador con dos golazos de jugadores que vienen siendo protagonistas en los últimos partidos, por lo que marcan el alza de todo el plantel.

Se trata de Lucas Assadi y Javier Altamirano, pero fue este último quien se llevó todos los aplausos al ser la gran figura del partido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por lo mismo, hay opiniones en el mundo bullanguero para saber cual de los dos volantes es el que es más fundamental para la U, donde un histórico confirmó, al menos en esta llave, que es Altamirano.

Cristián Castañeda se quedó con el rendimiento de Altamirano. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Por qué Altamirano brilló más que Assadi en la U?

Fue Cristián Castañeda quien conversó con Redgol, donde deja en claro que la superioridad de Universidad e Chile se demostró en los dos partidos, que le permitieron el paso a la semifinal de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, asegura que Assadi no debió haber salido, porque los cambios de DT Álvarez no fueron afortunados: “Los cambios no fueron los acertados, no le dieron lo que tenían que dar. Lo de Guerra me llama la atención, quizás no brilla, pero la aguanta. Lo de Assadi también, es raro, pero no le resultó”.

Por lo mismo, asegura que el mejor jugador siempre estuvo en la cancha, donde asegura que es fundamental para el esquema de la U y de lo que ha conseguido hasta el momento.

“Buen partido de Altamirano, que también jugó bien en la ida. La U fue superior en los dos partidos, no entiendo los reclamos de los peruanos”, finalizó.

