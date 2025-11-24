David Pizarro es un jugador que logró dejar huella en Universidad de Chile. Por esta razón, es que volverá a vestir los colores del Romántico Viajero.

El Fantasista regresó al fútbol chileno en 2015 para vestir la camiseta de Santiago Wanderers, el club de sus amores, pero tras problemas físicos y conflictos con la dirigencia, salió de los Caturros. Tiempo después, los Azules le abrieron las puertas y el resto es historia.

El regreso de David Pizarro a U. de Chile

Si bien David Pizarro había tenido un breve paso por Universidad de Chile en el 2001, fue en 2017 cuando selló su cariño con los hinchas. Volvió prácticamente del retiro y fue una de las figuras del título del Clausura de esa temporada.

El 2018, finalmente el Fantasista decidió terminar su carrera y lo hizo con la camiseta azul. Como capitán, Pizarro dijo adiós con la U en el pecho y concluyó una increíble trayectoria que lo llevó a ser campeón con Inter de Milán, Roma y Manchester City, entre otros.

Ahora Pek vuelve a ratificar su vínculo con Universidad de Chile, ya que desde la organización de los históricos del club, anunciaron que Pizarro jugará con ellos. Subieron una imagen donde los hinchas debían adivinar de quién se trataba, pero no es para nada difícil achuntarle.

David Pizarro si bien ha confesado en más de una oportunidad que es hincha de Santiago Wanderers, su polémica salida del club lo distanció de los fanáticos de ese equipo. Además, en la U se convirtió en un jugador muy querido por los seguidores.

De esta manera, Pizarro volverá a ponerse los colores de Universidad de Chile en el CDA. Entre los jugadores históricos, destaca la presencia de Diego Rivarola, Sergio Bernabé Vargas, José “Pepe” Rojas y Rafael Olarra, entre otros.