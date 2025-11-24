Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Más bullanguero que nunca: David Pizarro volverá a vestir los colores de U. de Chile

Si bien el Fantasista ha confesado ser hincha de Santiago Wanderers, volvió a ratificar su cercanía con el Romántico Viajero.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
David Pizarro fue campeón en Universidad de Chile.
© RAMON MONROY/PHOTOSPORTDavid Pizarro fue campeón en Universidad de Chile.

David Pizarro es un jugador que logró dejar huella en Universidad de Chile. Por esta razón, es que volverá a vestir los colores del Romántico Viajero.

El Fantasista regresó al fútbol chileno en 2015 para vestir la camiseta de Santiago Wanderers, el club de sus amores, pero tras problemas físicos y conflictos con la dirigencia, salió de los Caturros. Tiempo después, los Azules le abrieron las puertas y el resto es historia.

El regreso de David Pizarro a U. de Chile

Si bien David Pizarro había tenido un breve paso por Universidad de Chile en el 2001, fue en 2017 cuando selló su cariño con los hinchas. Volvió prácticamente del retiro y fue una de las figuras del título del Clausura de esa temporada.

“Se me acumularon muchas cosas”: multicampeón con la U explicó su repentino retiro del fútbol

ver también

“Se me acumularon muchas cosas”: multicampeón con la U explicó su repentino retiro del fútbol

El 2018, finalmente el Fantasista decidió terminar su carrera y lo hizo con la camiseta azul. Como capitán, Pizarro dijo adiós con la U en el pecho y concluyó una increíble trayectoria que lo llevó a ser campeón con Inter de Milán, Roma y Manchester City, entre otros.

Ahora Pek vuelve a ratificar su vínculo con Universidad de Chile, ya que desde la organización de los históricos del club, anunciaron que Pizarro jugará con ellos. Subieron una imagen donde los hinchas debían adivinar de quién se trataba, pero no es para nada difícil achuntarle.

David Pizarro si bien ha confesado en más de una oportunidad que es hincha de Santiago Wanderers, su polémica salida del club lo distanció de los fanáticos de ese equipo. Además, en la U se convirtió en un jugador muy querido por los seguidores.

Publicidad

De esta manera, Pizarro volverá a ponerse los colores de Universidad de Chile en el CDA. Entre los jugadores históricos, destaca la presencia de Diego Rivarola, Sergio Bernabé Vargas, José “Pepe” Rojas y Rafael Olarra, entre otros.

Lee también
El "enemigo de Charles" se gano su... ¡Séptima roja en el año!
U de Chile

El "enemigo de Charles" se gano su... ¡Séptima roja en el año!

Hermano de Nicolás Jarry da el golpe: logra la mejor actuación de su vida
Tenis

Hermano de Nicolás Jarry da el golpe: logra la mejor actuación de su vida

Vidal responde si Tomás Alarcón es mejor volante que él para Colo Colo
Colo Colo

Vidal responde si Tomás Alarcón es mejor volante que él para Colo Colo

Los tres jugadores de la U que se fueron lesionados
U de Chile

Los tres jugadores de la U que se fueron lesionados

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo