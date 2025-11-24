Es tendencia:
Fútbol chileno

“Se me acumularon muchas cosas”: multicampeón con la U explicó su repentino retiro del fútbol

Tuvo un destacado paso por varios equipos nacionales y ganó 9 títulos en cinco clubes distintos. Ahora cuelga los botines.

Por César Vásquez

Un campeón con la U dijo adiós.
Si bien son muchos los deportistas que deciden estirar lo que más pueden sus carreras, un recordado jugador de U. de Chile y multicampeón del fútbol nacional, decidió retirarse a los 34 años.

Bien dicen que la profesión del futbolista es corta y de un día para otro, las luces y las ovaciones se apagan. A algunos les pasa antes, a otros después, pero a todos les llega el momento de decir adiós. Es lo que está viviendo uno que supo brillar.

El temprano adiós al fútbol

Benjamín Vidal comenzó a destacar desde joven en O’Higgins. Desde ahí dio el salto a un grande y logró ser campeón con cinco clubes distintos. Luego de jugar en Antofagasta en la temporada pasada, decidió colgar los botines en este 2025 a los 34 años.

“Muchos me lo preguntan (por el retiro) y la respuesta siempre es la misma: se me desconectó la cabeza de las piernas y tomé la decisión de retirarme. Era el momento. No sé si estuvo bien o mal, quizás me jugó la cabeza, pero ahora estoy tranquilo. Disfruto del fútbol desde fuera“, indicó Vidal a Radio ADN.

“Pasé por muchas situaciones durante varios años, se me acumularon muchas cosas y llega un punto en donde ya no das más. Eso me pasó”, complementó. El ahora ex defensor ganó 9 títulos en su carrera: 2 con O’Higgins, 3 con Universidad de Chile, 1 con Palestino, 2 con Universidad Católica y 1 con Coquimbo Unido.

“En resumen, fue bonito. Imagínate, un cabro chico que llegó a ser profesional, que le fue relativamente bien en el fútbol, que consiguió títulos y también descensos, no hay que olvidar eso. Pero siempre agradecido de lo que me tocó vivir, lo bueno y lo malo”, reflexionó.

Benjamín Vidal estuvo entre 2014 y 2016 en U. de Chile. Imagen: Photosport

Benjamín Vidal si bien tiene mucho más que celebrar que lamentar sobre su trayectoria, tiene claro qué le faltó a su carrera. “Ser citado a la selección chilena. Creo que en algún momento me pudo haber llegado esa chance, por el nivel que tenía en ese momento, pero no se me dio y por algo pasan las cosas. Esa deuda me quedó pendiente“, cerró Lomo Liso.

