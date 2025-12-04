Universidad de Chile al parecer tendrá que buscar entrenador de cara a la temporada 2026. Sin querer queriendo, apareció un candidato inesperado para el puesto: David Pizarro.

Gustavo Álvarez hizo público su deseo de no seguir en el Romántico Viajero en la próxima temporada, pese a tener contrato vigente. Esto deja a la dirigencia de Azul Azul en un escenario incomodo, donde deben decidir si intentar convencer al argentino para quedarse o ir por un nuevo DT.

El mensaje de David Pizarro

Por ahora es todo muy reciente y el principal candidato a la banca de Universidad de Chile es Francisco “Paqui” Meneghini. El actual entrenador de O’Higgins ya estuvo en los Azules como ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, por lo que conoce el CDA.

Claro que quien también conoce las instalaciones de La Cisterna es David Pizarro. El Fantasista tuvo dos pasos por el Bulla. Primero en 2001 y luego entre 2017 y 2018, siendo campeón en este último periodo y retirándose del fútbol. Se ganó el cariño de los Azules.

ver también Más bullanguero que nunca: David Pizarro volverá a vestir los colores de U. de Chile

Luego de dejar el profesionalismo, Pizarro estudió para entrenador en Italia y se graduó con grandes leyendas de ese país: Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini y Christian Vieri, entre otros. Sin embargo, no ha ejercito, por ahora.

David Pizarro reposteó una historia en Instagram en la que lo etiquetó un amigo jugado pádel. Ahí, su yunta escribió “con el nuevo DT azul”, junto a un corazón azul. El campeón con Inter de Milán, Roma y Manchester City solo agregó emojis de risa. Bien pudo no compartirlo, pero la dejó ahí, dando bote.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Pizarro tiene el título de entrenador y Universidad de Chile necesitará a un nuevo técnico ¿Se dará? Por ahora solo humor del Fantasista y su amigo, aunque bien dicen que entre broma y broma…