Universidad de Chile logró meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima. Claro que no todos tuvieron una buena jornada y Juan Cristóbal Guarello eligió al peor de los Azules.

El Romántico Viajero sufrió más de la cuenta para vencer por 2-1 a los Íntimos, gracias a las anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Lanús en la semifinal de la “otra mitad de la gloria”.

El peor de U. de Chile según Guarello

Universidad de Chile hacía un buen partido ante Alianza Lima y lo ganaba por 2-0. Sin embargo, el descuento de Erick Castillo en el minuto 64 hizo que los peruanos se fueran con todo al ataque e hicieran sufrir más de la cuenta al Bulla.

Juan Cristóbal Guarello analizó lo que fue la victoria del Romántico Viajero ante los Íntimos. El periodista en su espacio “La Hora de King Kong” destacó la victoria de la U y a sus jugadores más importantes, aunque también tuvo nota negativa para otros.

Entre los mejores para Guarello, estuvo Javier Altamirano y Matías Zaldivia, a quienes les puso nota 6,5, la mayor evaluación para los jugadores de Universidad de Chile. Sin embargo, hubo otro que reprobó: Gabriel Castellón.

“Castellón, mal partido. Mal partido de Castellón, tuvo un achique, pero tuvo dos salidas muy malas y una que le pudo costar la llave y la clasificación a la U, le pongo un 3“, indicó el periodista. Nicolás Ramírez fue el otro con nota roja, ya que recibió un 3,5.

Gabriel Castellón tuvo una mala salida en los minutos finales que pudo terminar en el empate de Alianza Lima por un cabezazo de Paolo Guerrero. Sin embargo, Franco Calderón salvó en la línea el error del arquero y también, la clasificación de Universidad de Chile.