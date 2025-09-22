Cuando está en desarrollo, la criticamos. Después, cuando no se está jugando, la extrañamos. Parece adivinanza, pero se trata de la Liga de Primera, el máximo torneo chileno, que tuvo un pequeño paréntesis por Fiestas Patrias.

Recién este viernes y domingo tendremos un par de partidos del torneo local para regocijarnos. Se trata de los pendientes de Colo Colo y la Universidad de Chile, que se enfrentaron en la Supercopa.

Mientras los albos irán ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental (viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas), el Romántico Viajero hará lo propio ante Deportes La Serena (domingo, 15.00 horas).

Furia por regla de fútbol chileno que no cambia

Fue un cambio de regla en otro país lo que originó el grito en el cielo de Gonazlo Fouillioux a través de su cuenta de X. Se trata de la aprobación, en Colombia, del cambio del número de jugadores permitidos en la banca de sus equipos.

“Colombia acaba de aprobar hace unos meses aumentar los suplentes a nueve. Ahora, sólo el único país de Sudamérica que tiene una banca de siete suplentes es Chile“, señaló el periodista a través de sus redes sociales.

Para Fouillioux esto es un problema, debido a que una mayor cantidad de jugadores en la cancha le daría, no sólo más opciones al técnico, sino también a los juveniles e impactaría en el juego al tener más variantes.

¿Qué número de suplentes tienen en otras ligas sudamericanas?

En Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia, son doce los jugadores máximos que se sientan en la banca. Mientras, Uruguay permite 10 y Perú y Colombia nueve. ¿Chile? Siete.