Chile lo quebró: Messi recuerda su retiro de Argentina tras perder la final de Copa América

Lionel Messi recordó su retiro momentáneo de la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América Centenario con Chile.

Por Sebastián Amar

Lionel Messi después de perder la Copa América Centenario con Chile
Lionel Messi volvió a abrir el corazón y recordó uno de los episodios más potentes de su carrera: cuando decidió retirarse de la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América Centenario contra Chile.

“En un momento pensé que no daba para más y dije que no volvería a la selección”, confesó el astro argentino a Luzu TV, reviviendo ese golpe durísimo de 2016, cuando la Roja volvió a imponerse a Argentina en una final y dejó a la Albiceleste sumida en frustración total.

Aquella noche en Estados Unidos fue el quiebre. Messi falló su penal en la definición y, minutos después, anunció su renuncia a la Albiceleste. El mundo del fútbol quedó en shock, mientras Chile celebraba su segunda Copa América consecutiva, ambas ganadas al mismo rival y al mismo ídolo.

“Después me arrepentí muchísimo, porque veía partidos y me quería morir”, admitió el ganador de ocho balones de oro, dejando claro que esa espina en la selección nunca dejó de doler.

Chile le gana por segunda vez consecutiva a Argentina una final de Copa América

Chile, el golpe que lo hizo caer y levantarse

Lionel Messi contó que volver a jugar por Argentina no fue fácil, pero sí necesario. “Menos mal que pude volver atrás y no me importó lo que digan”, señaló en una reflexión que hoy toma otro peso considerando lo que logró después.

El 10 transformó esa caída en aprendizaje. Persistió, resistió las críticas y siguió intentando hasta que finalmente logró ser campeón dos veces de Copa América en 2021 y 2024 y campeón de la Copa del Mundo en 2022.

“Es el mejor ejemplo: no renunciar nunca y seguir intentándolo”, cerró Lionel Messi, dejando una frase que trasciende el fútbol. En Chile el recuerdo sigue intacto: fue la Roja la que lo llevó al límite.

