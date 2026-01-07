Lionel Messi volvió a abrir el corazón y recordó uno de los episodios más potentes de su carrera: cuando decidió retirarse de la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América Centenario contra Chile.

“En un momento pensé que no daba para más y dije que no volvería a la selección”, confesó el astro argentino a Luzu TV, reviviendo ese golpe durísimo de 2016, cuando la Roja volvió a imponerse a Argentina en una final y dejó a la Albiceleste sumida en frustración total.

Aquella noche en Estados Unidos fue el quiebre. Messi falló su penal en la definición y, minutos después, anunció su renuncia a la Albiceleste. El mundo del fútbol quedó en shock, mientras Chile celebraba su segunda Copa América consecutiva, ambas ganadas al mismo rival y al mismo ídolo.

“Después me arrepentí muchísimo, porque veía partidos y me quería morir”, admitió el ganador de ocho balones de oro, dejando claro que esa espina en la selección nunca dejó de doler.

Chile le gana por segunda vez consecutiva a Argentina una final de Copa América

Chile, el golpe que lo hizo caer y levantarse

Lionel Messi contó que volver a jugar por Argentina no fue fácil, pero sí necesario. “Menos mal que pude volver atrás y no me importó lo que digan”, señaló en una reflexión que hoy toma otro peso considerando lo que logró después.

El 10 transformó esa caída en aprendizaje. Persistió, resistió las críticas y siguió intentando hasta que finalmente logró ser campeón dos veces de Copa América en 2021 y 2024 y campeón de la Copa del Mundo en 2022.

“Es el mejor ejemplo: no renunciar nunca y seguir intentándolo”, cerró Lionel Messi, dejando una frase que trasciende el fútbol. En Chile el recuerdo sigue intacto: fue la Roja la que lo llevó al límite.