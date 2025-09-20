No habrá segunda parte. O, por lo menos, eso es lo que manifiestan los hinchas de Colo Colo en redes sociales. Gustavo Quinteros fichó por Independiente de Avellaneda y dejó con los crespos hechos a los albos, que ahora le recriminan su decisión.

Es que, claro, el ex DT del Cacique prefirió irse a uno de los colistas de la Liga Argentina en vez de volver y sacar a Colo Colo de las zonas sin copas internacionales. Para peor, se fue a uno de los equipos más cuestionados en Chile, tras los sucesos con los hinchas de la U, en Copa Sudamericana.

Porque si hay pequeños momentos, ínfimos, en los que las barras de los grandes equipos chilenos se ponen de acuerdo, eso sucedió tras el partido del 20 de agosto en Avellaneda, cuando aficionados azules fueron masacrados. El repudio se hizo sentir incluso entre los seguidores albos.

Le cierran la puerta a Gustavo Quinteros

Ya fue presentado oficialmente y todo. Gustavo Quinteros será el DT de Independiente de Avellaneda, tras haber sonado fuerte en Colo Colo. Lo quisieron con papas fritas en Macul y, no obstante, terminó yendo al otro lado de la Cordillera.

Esto no se lo perdonan los hinchas en redes sociales. “Nunca más a Colo Colo, te fuiste al club más ladrón de Sudamérica”; “Y pensar que Gustavo Quinteros tiene viudos acá en Colo Colo. Literalmente, los dejó tirado por un peor proyecto deportivo”; y “¡Gustavo Quinteros rechazó a Colo-Colo! Para que la corten con la era Quinteros. Él fue quien no quiso venir”, fueron parte de los comentarios.

Lo cierto es que el DT de Independiente firmó hasta fines de 2026 y, de no lidiar con serios problemas de rendimiento, no volverá a sonar en Colo Colo hasta ese entonces. Todo indica, nuevamente, que no habrá segunda parte.

¿Cuál fue el rendimiento de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Durante su etapa al mando de Colo Colo (es decir, entre octubre 2020 y diciembre 2023), Gustavo Quinteros dirigió un total de 154 partidos con un 60% de rendimiento, gracias a 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas.