Alexis Sánchez, sin duda, ha sido el protagonista en las últimas semanas en el fútbol chileno, pero también en las últimas horas. Maravilla dio una entrevista a AS donde habló de todo.

Primero prometió luchar por un lugar en la Selección Chilena para las próximas Eliminatorias al Mundial del 2030, y disputar dicha cita ya con 42 años. Además, postuló a su DT ideal para reemplazar al flojo de Ricardo Gareca, a quien barrió con todo.

Pero también abordó su reciente fichaje en el Sevilla. Maravilla vuelve al fútbol español luego de su paso poco afortunado en el Udinese donde se encontró con otro nacional, Gabriel Suazo.

ver también “Quiero jugar el Mundial 2030 con Chile”: Alexis busca volver a la Roja y se postula a la cita con 42 años

El chileno debutó con una asistencia y espera hacerse un lugar en el equipo. De hecho, en los entrenamientos ha dejado su huella que no solo hace reaccionar a los hinchas, también a la prensa local. Razones más que suficientes para juramentarse darlo todo en el club.

ver también El candidato perfecto de Alexis Sánchez para reemplazar a Gareca: “Ideal para la Selección”

La promesa de Alexis Sánchez en el Sevilla y a quienes lo cuestionan por su edad

En conversación con AS, Alexis Sánchez hace un fuerte juramento para su nueva aventura en el Sevilla, donde poco a poco ha conquistado no solo a la prensa local, también a los hinchas.

ver también Alexis hace trizas a Gareca por dejar a Chile sin Mundial: “No supo colocar a los jugadores, a mí me…”

De hecho, cuando le preguntan si llegó al club español como revulsivo, o jugar los últimos 30 minutos, la respuesta de Maravilla es tajante.

Publicidad

Publicidad

“Para nada, no vine a pasear. Voy a intentar ponérselo difícil a Almeyda, que vea que puedo ayudar al equipo de titular”, comentó el ex Colo Colo al citado medio.

Luego, hace una crítica a quienes le enrostran la edad para jugar en el Sevilla. “Siempre están hablando de la edad, la edad… llevo 20 años entrenando, me marcho y me entreno solo también, luego te vas a tu casa a descansar todo el día”, agrega Sánchez.

La promesa de Alexis Sánchez en su paso por el Sevilla. Foto: Fran Santiago/Getty Images.

Publicidad

Publicidad

“¿De qué hay que descansar? No estás en una oficina o trabajando al sol, a 40 grados cargando tierra. La vida de un jugador de fútbol es privilegiada. Si tenemos responsabilidad, podemos durar bien mucho tiempo”, cierra en AS.