Alexis Sánchez vive un auténtico renacer en el fútbol español. Maravilla fichó casi en el cierre del mercado de fichajes en el Sevilla y comparte lugar con Gabriel Suazo.

Sin embargo, hay otros temas que también mira el oriundo de Tocopilla con algo de optimismo. Uno de ellos es luchar por un lugar en la Selección Chilena de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2030.

De hecho, el exjugador de Colo Colo y Cobreloa se mira llegando a la siguiente cita con 42 años. Aunque, hay otro tema que se debe resolver pronto: el sucesor de Ricardo Gareca en la Roja.

ver también “Quiero jugar el Mundial 2030 con Chile”: Alexis busca volver a la Roja y se postula a la cita con 42 años

Alexis Sánchez tiene su candidato perfecto para la Selección Chilena

Alexis Sánchez también entra en un terreno donde la ANFP se puso como meta para comienzos de 2026: Encontrar un nuevo DT para la Selección Chilena, tras el fallido paso del Tigre Gareca.

ver también ¡Con promesa a Chile! La gran pena de Alexis Sánchez en plenas Fiestas Patrias

Si bien los próximos amistosos de octubre y noviembre quien lidere el proceso sea Nicolás Córdova, en Quilín esperan encontrar al sucesor muy pronto de cara a las Eliminatorias del Mundial de 2030.

En conversación con AS, Alexis Sánchez fue consultado por un nombre en particular, que muchos hinchas han pedido en redes sociales, e incluso por muchos expertos para que asuma el banco de la Selección Chilena: Manuel Pellegrini.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Maravilla sorprende. “Manuel (Pellegrini) siempre ha sido ideal para la Selección, y ahora también”, comentó el jugador del Sevilla en la entrevista.

Alexis Sánchez tiene su candidato perfecto para asumir en la banca de la Selección Chilena. Foto: Photosport.

¿Las razones? “Para empezar, porque los jugadores chilenos somos complicados de entender y necesitamos un seleccionador que sea también chileno“, complementó el ex Barcelona.

Publicidad

Publicidad

“Es parecido a…”

Pero el Tocopillano no solo se quedó ahí, también llenó de loas a Manuel Pellegrini de una manera muy particular y lo comparó con otro técnico que lo marcó en su carrera.

“Para mí, es parecido a Arsene Wenger, al que pude disfrutar durante mi estancia en el Arsenal. Son señores de fútbol, que entienden este deporte perfectamente, y también a los futbolistas”, cerró Alexis en AS.

Publicidad