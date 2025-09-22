Alexis Sánchez lleva dos partidos jugados en Sevilla y ya enamoró a todo el club. Una asistencia de taco y una anotación para ganarle al Alavés fueron sus cartas de presentación.

Esto provocó un giro en la manera en que tratan al formado en Cobreloa. Por sus 36 años, muchos lo trataron de veterano y longevo en su llegada a Andalucía, siendo incluso blanco de burlas.

Algo que la prensa española asegura que dio vuelta. Así lo señala El Diario de Sevilla, en un artículo que le han dedicado esta jornada al tocopillano y que se titula “convierte los memes en optimismo”.

“Alexis Sánchez ha pasado en apenas 20 días en Sevilla de ser carne de meme a convertirse en héroe del equipo de Matías Almeyda“, agregan para destacar su rendimiento.

Alexis Sánchez vive un buen presente en Sevilla

Las burlas hacia Alexis hubo que enterrarlas

En diciembre cumplirá 37 años Alexis Sánchez. Eso provocó que se rieran de la contratación, pues se trataba de un jugador de bastante edad. Pero no contaban con la jerarquía del chileno.

“Fue objeto de todo tipo de mofas en las redes sociales cuando el Sevilla anunció su fichaje el último día del mercado estival, el pasado 1 de septiembre. Las redes sociales son campo abonado para los aficionados sevillistas descontentos y también para los enemigos que quieren zaherir al otrora gigante europeo caído en desgracia. Y Alexis ofreció la diana perfecta para las chanzas”, establecen en el periódico mencionado.

Establecen además que “su carta de presentación da pie a la esperanza. Dos sutilezas, un taconazo en el gol de Alfon al Elche y un toque con el interior anticipándose al marcador dejando clavado al meta Sivera en Vitoria, han bastado para que despierte ilusión”.

Manifiestan además que “cuando parecía que iba a venir para ratitos, jugó de extremo izquierdo, con libertad, pero también con compromiso. Se compenetró con su compatriota Suazo y también lo ayudó a tapar su banda en labores defensivas”.

Cierra señalando que “fue una carta de presentación superior a la de su debut contra el Elche. Y con ese lustre, sintiéndose de nuevo futbolista y goleador, Alexis personifica el optimismo del Sevilla de Almeyda”.