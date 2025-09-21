Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

Independiente toma radical decisión con jugadores chilenos: ¿Por orden de Quinteros?

Para su duelo ante San Lorenzo por el Clausura 2025 en Argentina, el club adoptó una drástica medida contra los futbolistas nacionales.

Por Alfonso Zúñiga

Gustavo Quinteros es el nuevo técnico de Independiente.
© IndependienteGustavo Quinteros es el nuevo técnico de Independiente.

Los últimos días en Independiente de Avellaneda fueron bastante movidos, principalmente con la llegada de Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador, a más de dos semanas de rechazar el ofrecimiento para volver a dirigir en Colo Colo.

Si bien este domingo no hará su estreno oficial en la banca del Rojo, ante San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América, precisamente para este encuentro se adoptó una radical decisión que tiene como protagonistas a los futbolistas chilenos que tiene en su plantel.

Gustavo Quinteros se pone el parche antes de debutar en Independiente: “Les pido paciencia…”

ver también

Gustavo Quinteros se pone el parche antes de debutar en Independiente: “Les pido paciencia…”

Sin Quinteros: Radical decisión de Independiente con chilenos

Pese a que el santafesino no dirigirá este encuentro, sino que lo hará la dupla interina compuesta por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ya se ven medidas que, a la luz de lo que aconteció con Universidad de Chile en Copa Sudamericana, sus hinchas aprueban con creces.

A la hora de confirmar su formación titular ante San Lorenzo, Independiente borró a los volantes chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral, ambos titulares indiscutidos durante la etapa de Julio Vaccari como técnico, quienes irán a la banca.

Lo más llamativo es que el tercero de los nacionales en el Rojo, como Pablo Galdames, recibirá la oportunidad para ser titular en el mediocampo. A ellos se suma la ausencia de Lautaro Millán, quien ya concentra con la Selección Chilena para el Mundial Sub 20.

Pablo Galdames tomará el lugar en el 11 titular de Felipe Loyola (Independiente)

Pablo Galdames tomará el lugar en el 11 titular de Felipe Loyola (Independiente)

Publicidad

¿Cuándo debutará el ex DT de Colo Colo?

Según confirmó el propio club, Gustavo Quinteros dirigirá su primer juego con Independiente el próximo domingo 28 de septiembre cuando deba enfrentar el Clásico de Avellaneda ante Racing Club, a las 15:15 horas en el Estadio “El Cilindro”.

Lee también
"Nunca más...": Colocolinos le cierran las puertas para siempre a Quinteros
Colo Colo

"Nunca más...": Colocolinos le cierran las puertas para siempre a Quinteros

Asesinan a ecuatoriano que Quinteros citó a la Copa América de Chile 2015
Internacional

Asesinan a ecuatoriano que Quinteros citó a la Copa América de Chile 2015

Quinteros se pone el parche antes de debutar en Independiente
Internacional

Quinteros se pone el parche antes de debutar en Independiente

The Color Run 2025 ya tiene fecha y kits disponibles para 5K
Redsport

The Color Run 2025 ya tiene fecha y kits disponibles para 5K

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo