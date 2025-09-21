Los últimos días en Independiente de Avellaneda fueron bastante movidos, principalmente con la llegada de Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador, a más de dos semanas de rechazar el ofrecimiento para volver a dirigir en Colo Colo.

Si bien este domingo no hará su estreno oficial en la banca del Rojo, ante San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América, precisamente para este encuentro se adoptó una radical decisión que tiene como protagonistas a los futbolistas chilenos que tiene en su plantel.

ver también Gustavo Quinteros se pone el parche antes de debutar en Independiente: “Les pido paciencia…”

Sin Quinteros: Radical decisión de Independiente con chilenos

Pese a que el santafesino no dirigirá este encuentro, sino que lo hará la dupla interina compuesta por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ya se ven medidas que, a la luz de lo que aconteció con Universidad de Chile en Copa Sudamericana, sus hinchas aprueban con creces.

A la hora de confirmar su formación titular ante San Lorenzo, Independiente borró a los volantes chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral, ambos titulares indiscutidos durante la etapa de Julio Vaccari como técnico, quienes irán a la banca.

Lo más llamativo es que el tercero de los nacionales en el Rojo, como Pablo Galdames, recibirá la oportunidad para ser titular en el mediocampo. A ellos se suma la ausencia de Lautaro Millán, quien ya concentra con la Selección Chilena para el Mundial Sub 20.

Pablo Galdames tomará el lugar en el 11 titular de Felipe Loyola (Independiente)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debutará el ex DT de Colo Colo?

Según confirmó el propio club, Gustavo Quinteros dirigirá su primer juego con Independiente el próximo domingo 28 de septiembre cuando deba enfrentar el Clásico de Avellaneda ante Racing Club, a las 15:15 horas en el Estadio “El Cilindro”.