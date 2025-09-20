El entrenador Gustavo Quinteros hace semanas negoció con Blanco y Negro para volver a Colo Colo, sin embargo, rechazó la propuesta para volver a dirigir a Argentina, situación que se cumplió.

El DT argentino nacionalizado boliviano acordó su regreso a su país natal para dirigir a Independiente de Avellaneda, equipo que está en crisis y despidió a Julio Vaccari por malos resultados.

Quinteros llega al Rojo para sacarlo de la mala situación en la que se encuentra y además dirigirá a cuatro chilenos, ya que en sus filas están Felipe Loyola, Lautaro Millán, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

ver también Gustavo Quinteros confiesa por qué desechó a Colo Colo: “Quiero pelear títulos, Independiente es muy grande”

Quinteros pide paciencia en su llegada a Independiente

Gustavo Quinteros dejó de lados sus vacaciones en Miami para volver a Argentina y su su llegada a Buenos Aires avisó que no será fácil levantar a Independiente, por lo que ya pidió paciencia.

“Cuando uno llega, necesita una pretemporada para lograr un buen funcionamiento. En este caso es difícil porque hay que entrenar durante la semana y competir al mismo tiempo, sumado a la presión que sienten los jugadores. Cambiar una idea de juego no es fácil, se necesita tiempo, pero la dirigencia nos brindó el respaldo necesario para cumplir con el objetivo”, explicó el estratega.

Gustavo Quinteros vuelve a dirigir. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Les pido paciencia a los hinchas, que apoyen a los jugadores, al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes. Tenemos que estar todos unidos para, este año, llegar lo más alto posible, y el próximo, después de una buena pretemporada, tener un equipo competitivo capaz de luchar por todos los objetivos”, agregó.

El debut de Gustavo Quinteros en Independiente será a lo menos complicado, ya que se estrenará con el Rojo ante Racing Club en el Clásico de Avellaneda.