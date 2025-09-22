La prensa argentina destaca al “nuevo” Carlos Palacios de Boca Juniors: “La actitud…”

El 2025 de Carlos Palacios ha estado lleno de polémicas en Boca Juniors, pero de a poco empieza a encontrar la paz en el cuadro argentino.

La Joya se ganó la confianza de Miguel Ángel Russo y otra vez fue titular, ahora ante Central Córdoba en La Bombonera, en un partido increíble para el elenco Xeneize.

Boca ganaba con comodidad el compromiso por 2-0 en casa, son embargo, la visita se repuso en el final y se llevó un 2-2 del mítico recinto bonaerense.

La prensa argentina le da buenas y malas a Carlos Palacios

Luego del empate vinieron los análisis de la siempre ácida prensa argentina, y el volante ofensivo con pasado en Colo Colo recibió buenos y malos comentarios.

En Bolavip Argentina le pusieron un 6.0 al ex seleccionado chileno, señalando que mostró una buena actitud, aunque los hinchas empiezas a perder la paciencia con su juego.

Carlos Palacios ante Central Córdoba. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Gravitó muy poco en el último tercio de la cancha, pero aprobó. Sin embargo, no está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse, aunque la actitud sí la tuvo“, señaló el citado medio.

En tanto, el portal partidario Planeta Boca le otorgó un 6.0 al chileno y escribieron que “de mayor a menor. Muy buen primer tiempo, en donde ofreció movilidad y juego. Luego, se cansó y le terminó costando el encuentro”.