La última actitud que tuvo Carlos Palacios con el cuerpo técnico de Boca lo hizo acreedor de un sinfín de críticas. De hecho, recibió un llamado de atención directo de Miguel Ángel Russo, el DT, a raíz del cuestionamiento que el volante ofensivo chileno le hizo a su ayudante, Claudio Úbeda.

Por eso mismo, Russo le hizo saber a Palacios que sí hay lugar para esas conversaciones, pero no deben hacerse frente a las cámaras. Precisamente por todo el polvo que levantan en el ambiente Xeneize. Algo de eso lo puso un entrenador que hizo historia en el cuadro boquense.

Se trata de Jorge Benítez, el Chino, quien dejó grabado su nombre para siempre en el club a raíz del título que ganó en la Copa Sudamericana 2004. Aquel equipo, que tenía jugadores como Roberto Abbondanzieri, Guillermo Barros Schelotto, Carlos Tevez y Martín Palermo, superó al Bolívar de La Paz en la gran final.

Y en los últimos días, el Chino Benítez habló de la receta que aplicaría con Palacios. “Lo tienen que citar a una charla privada para que entienda cómo son las cosas. En Boca, la camiseta está por encima de todo. Esos gestos no van”, apuntó el DT, quien también fue campeón de la Libertadores con Boca como jugador.

“Lo citaría a las siete de la mañana todos los días para hablar en privado. Primero, el respeto a los compañeros que entran por vos“, agregó Jorge Benítez, quien también dirigió al Deportivo Quito de Ecuador y al Deportivo Municipal de Guatemala.

Carlos Palacios se ganó un correctivo del cuerpo técnico por su actitud. (Daniel Jayo/Getty Images).

Claro que al parecer a Benítez se le perdió un poquito la memoria. Porque él, más allá de lo laureado que fue su carrera de jugador y ha sido como DT, fue protagonista de un hecho repudiable. Asqueroso. Y del que más encima quiso desentenderse de una forma insólita. Todo ocurrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005.

Chino Benítez, de escupir a un rival de Boca a lanzarle críticas a Carlos Palacios

Hace casi dos décadas, este DT que le dejó críticas a Carlos Palacios por su actitud cuando fue cambiado en Boca Juniors mostró la peor cara de un perdedor. Chivas de Guadalajara le ganaba 4-0 la llave de la ronda de ocho mejores de la Libertadores a los Xeneizes.

A 15 minutos del final, Adolfo Bautista fue expulsado junto a Martín Palermo a raíz de una fuerte discusión entre ambos. Cuando el Bofo iba de camino al vestuario, fuertemente escudado por policías que lo protegían de cualquier proyectil, el Chino Benítez no encontró nada mejor que ponerse de frente a él y lanzarle un escupo.

La imagen que delató al Chino Benítez. (Captura).

Una imagen asquerosa que quiso ocultar. “No me acuerdo. Si me pasó, será que tenía una pastilla mal tomada. Pero no me acuerdo”, dijo Benítez. Una sinvergüenzura. Tiempo después, refrendó sus dichos y dobló la apuesta en una conversación con Fernando Niembro.

“¿Tú dices que hay un montaje?”, le consultó Niembro a Benítez. “Sí, pero bueno. Eso se prueba por supuesto”, insistió el Chino. A pesar de que las imágenes eran demasiado elocuentes. “Más allá de todo lo que se pueda pensar, es un golpe muy bajo”, añadió el entonces estratego de Boca. Quizá sabe mucho de fútbol, pero con ese historial, parece que para dar lecciones de comportamiento en la cancha no está apto.