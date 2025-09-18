En Boca Juniors se acabó la paciencia con Carlos Palacios. Así de claro. La última polémica que protagonizó en el empate con Rosario Central, donde le realizó un desplante al ayudante técnico Claudio Úbeda, trajo consecuencias.

La cadena TyC Sports reveló que el entrenador Miguel Ángel Russo tuvo un intenso mano a mano con el delantero chileno en las dependencias del club, en Ezéiza, donde junto con darle un correctivo le hizo una potente advertencia.

“No puede volver a repetirse“, fue una de las frases con las que el técnico de Boca le dejó en claro a Palacios su molestia por lo que realizó en Rosario, que es una de las tantas polémicas que registra en sus nueve meses que lleva en el equipo.

El ultimátum de Boca a Carlos Palacios

“Russo no vio bien al chileno en los últimos encuentros y tanto Williams Alarcón como Alan Velasco, en ese orden de prioridad, ganan terreno para reemplazarlo. Es una variante que el cuerpo técnico viene analizando por su bajo rendimiento y no tiene ninguna relación con el gesto a Úbeda”, agrega el medio.

En cuanto a la charla que el entrenador tuvo con Palacios, la publicación apunta que “fue breve, concisa y contundente” y si bien deja en claro que no habrá castigo, se indica que no será titular en el próximo encuentro de Boca este fin de semana.

“¿Esto afecta la consideración del chileno? No, ya que en situaciones similares que se dieron previamente no hubo castigo alguno. De todas formas, existe la posibilidad de que el ex Colo Colo salga del equipo para recibir a Central Córdoba el domingo, pero el motivo es netamente futbolístico“, apuntan.

Los números de “La Joya” en Argentina

Entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Carlos Palacios disputó hasta ahora un total de 2.019 minutos en cancha durante 27 juegos, en los que registra tres goles, cuatro asistencias y tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar el “xeneize”?

Por la novena fecha del Grupo A en el Torneo de Clausura 2025 en Argentina, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Central Córdova este domingo 21 de septiembre a las 21:15 horas (de Chile).

