Mientras en Chile todos los ojos estaban puestos en la Supercopa entre Colo Colo y la U, en Argentina un compatriota daba que hablar. Carlos Palacios fue protagonista y no para bien en el empate entre Boca Juniors y Rosario Central, donde salió muy enojado.

La Joya, que ha tenido que lidiar con una serie de cuestionamientos en su paso por los Xeneizes, sumó una titularidad más en la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, la jornada pasó de la alegría a la frustración luego de ser reemplazado.

La decisión no lo dejó nada de contento y bien se lo hizo notar a uno de los ayudantes de Miguel Ángel Russo. Una situación que ha generado un enorme revuelo y lo vuelve a poner en la mira de los hinchas.

Carlos Palacios se agarra con el cuerpo técnico de Boca Juniors

Como si la cantidad de problemas que ha tenido no fueran suficientes, Carlos Palacios se sumó uno más en su paso por Boca Juniors. La Joya ahora se terminó agarrando con uno de los integrantes del cuerpo técnico de los Xeneizes y genera polémica al otro lado de la cordillera.

Carlos Palacios pasó de celebrar a salir muy enojado del empate de Boca Juniors con Rosario Central. Foto: Getty Images.

En el duelo que terminó 1 a 1 ante Rosario Central, el ex Colo Colo ingresó como titular. Si bien no hizo su mejor partido, nadie esperaba que fuera uno de los primeros cambios del cuadro trasandino.

Fue en los 73′ cuando, además de la salida de Brian Aguirre por Williams Alarcón, Carlos Palacios fue reemplazado por Alan Velasco. Hasta ahí todo iba bien, pero apenas puso un pie afuera del campo de juego se desató el caos.

La Joya se retiró mirando y encarando a Claudio Úbeda, quien estuvo en la banca ante el estado de salud de Miguel Ángel Russo, con todo. Además, una vez se acercó al banquillo lanzó botellas de agua y golpeó algunos asientos.

En Argentina no dudaron en ponerlo en la mira y criticar la actitud que tomó cuando el partido todavía estaba para ganarlo. Sin duda un episodio que puede traer consecuencias en las próximas jornadas para el chileno.

Carlos Palacios no para de sumar problemas en su paso por Boca Juniors. La Joya ha hecho noticia más fuera que dentro de la cancha y las relaciones comienzan a complicarse aún más.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Con su actuación ante Rosario Central, Carlos Palacios llegó a los 27 partidos oficiales en total con Boca Juniors en la temporada 2025. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.019 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Carlos Palacios y Boca Juniors ponen la mira en lo que será la próxima fecha del torne argentino. El domingo 21 de septiembre desde las 21:15 horas los Xeneizes reciben a Central Córdoba.