Justo cuando las cosas parecían mejorar en Boca Juniors, fueron sacudido por un duro golpe. La semana pasada el técnico Miguel Ángel Russo debió ser internado luego de presentar graves problemas de salud.

El entrenador, que llegó a sacarlos de la crisis en la que quedaron con Fernando Gago, se realizaba exámenes cuando se determinó hospitalizarlo. Una infección urinaria obligó al DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón a mantenerse bajo revisión, hasta su alta médica.

Cuando se conocía la decisión que tomaba el cuadro Xeneize sobre la situación física de su DT, salen a la luz imágenes que llamaron la atención de los hinchas de cara al próximo duelo por la Liga Profesional de Argentina.

La imagen de Miguel Ángel Russo que desata ola de comentarios

En las últimas horas, y a través de su cuenta de Instagram, Boca Juniors reveló nuevas imágenes de Miguel Ángel Russo en La Bombonera y que desataron todo tipo de comentarios.

En ella, se puede ver al DT con el uniforme oficial del club recibiendo las muestras de cariño de sus dirigidos, tras pasarla mal de salud en los últimos días con un lindo mensaje: “Tu alegría es la nuestra, querido Miguel”, escribió Boca.

Sin embargo, las imágenes del técnico sentado en la banca mientras el equipo se mentaliza en visitar a Rosario Central este fin de semana, generaron diversas reacciones en el mundo del fútbol.

Miguel Ángel Russo sigue preocupando a todo Boca Juniors. Foto: Getty Images.

“Gracias por hacerte cargo de este momento de Boca a pesar de tu condición”, comentó un usuario. Otro, escribió que “el Bostero de corazón te quiere de verdad”. También se puede leer mensajes del tipo: “Qué bueno es verte Miguel. ¡Recupérate!“.

Pero otros, son de especial preocupación. “Bienvenido Miguel!! Pero es hora de que vayas a descansar con tu familia… Entendemos el amor por Boca y la profesión, pero vos necesitas descansar y Boca un DT activo”, dijo un usuario.

“Gracias por todo Miguel pero anda a tu casa ni te estreses, por qué acá el único q tiene arreglar el quilombo que hoy tiene boca tiene nombre y apellido”, comentó otro hincha.

Ojo Palacios y Alarcón: ¿Vuelve su DT para la Liga Profesional Argentina?

Según detalló Leandro Aguilera en Radio Continental, la presencia de Miguel Ángel Russo aún estaba en duda, donde solo espera el visto bueno de parte de los médicos para regresar activamente a su trabajo.

“Pregunté si viaja o no a Rosario y la respuesta fue: ‘aun los doctores no lo decidieron’. Va a hacer lo que los doctores le digan“, sostuvo el comunicador en la emisora trasandina.

De hecho, debe esperar la indicación médica para saber si dirige ante Rosario Central, e incluso si se sube al avión con el resto de la delegación de Boca Juniors, aunque “si es por él, se sube al avión el sábado“, detalla.