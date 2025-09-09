Justo cuando las cosas parecían mejorar, Boca Juniors fue sacudido por un duro golpe. La semana pasada el técnico Miguel Ángel Russo debió ser internado luego de presentar graves problemas de salud.

El entrenador, que llegó a sacarlos de la crisis en la que quedaron con Fernando Gago, se realizaba exámenes cuando se determinó hospitalizarlo. Una infección urinaria obligó al DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón a mantenerse bajo revisión, lo que encendió alarmas en La Bombonera.

En las últimas horas se conoció que, después del susto, el técnico fue dado de alta y esperaba regresar a las prácticas. Sin embargo, en los Xeneizes tomaron una radical decisión para priorizar su salud.

Boca Juniors le da descanso a Miguel Ángel Russo pese a recibir alta médica

A pesar de que ya está de alta y recuperándose junto a su familia en casa, Boca Juniors no arriesgará a Miguel Ángel Russo. Los Xeneizes han tomado la decisión de darle días libres a su técnico hasta que tenga la seguridad de que puede volver a sus labores.

Miguel Ángel Russo ha dejado más que preocupado a Boca Junioors tras ser internado. Foto: Getty Images.

Fue el sitio TyC Sports el que dio a conocer la medida de un club que se ha mantenido en silencio con este caso. “En Boca se manejan con mucha cautela y le comunicaron al entrenador que se recupere al ciento por ciento antes de retomar la actividad”, señalaron.

Publicidad

Publicidad

Con la idea de que se tome el tiempo que necesite, Boca Juniors alejará a Miguel Ángel Russo del fútbol. “La prioridad es la salud y no se negocia, más allá del ferviente deseo del DT de ya estar en el predio de Ezeiza al mando del plantel. La postura del club, con Juan Riquelme a la cabeza, es muy clara en ese sentido: se aferran a la indicación de los médicos, le transmiten calma a su líder y ningún tipo de apuro para que se reincorpore”.

De hecho, el citad medio remarcó que la idea es que el técnico vuelva cuando esté recuperado al 100%. “Que lo haga siempre y cuando esté en condiciones, y con el aval de los doctores que lo trataron en el Fleni de la infección“.

ver también ¡Vuelve a brillar! Carlos Palacios silencia a sus críticos con asistencia en Boca Juniors

En esa misma línea, avisaron que Boca Juniors está siguiendo cada detalle sobre su estado. “Las autoridades del club y el cuerpo médico acompañan de cerca la situación y están al tanto de cada detalle de su recuperación, pero decidieron manejar el tema con total hermetismo“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente y ante la duda de si va a dirigir el fin de semana, la postura es clara. “En su entorno cuentan que está de buen ánimo y con entusiasmo para volver a dirigir, pero nadie puede prever la fecha exacta de su regreso ya que dependerá de su evolución diaria. Lo positivo es que ya comenzó a realizar actividades fuera de su casa y este miércoles se realizará nuevos estudios para constatar que todo siga por buen camino“.

De esta forma, en Boca Juniors respiran un poco más tranquilos luego del susto que pasaron con Miguel Ángel Russo. Los Xeneizes le darán descanso al técnico para que pueda enfocarse en su salud y así pueda volver en óptimas condiciones.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

A la espera de lo que pasará con Miguel Ángel Russo, Boca Juniors trabaja con la mira puesta en su próximo partido en la Liga Profesional Argentina. Este domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas los Xeneizes visitan a Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

ver también Quinteros defiende a Carlos Palacios en la TV argentina: “Es un buen pibe, entrena muy bien”

¿Cuáles son los números de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo ha logrado dirigir un total de 127 partidos oficiales en Boca Juniors en todos sus procesos. En ellos ha conseguido 64 triunfos, 34 empates y 29 derrotas.