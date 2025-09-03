Parecía que se acababan las preocupaciones en Boca Juniors con las tres victorias consecutivas en el Torneo de Clausura, pero ahora es Miguel Ángel Russo el que enciende las alarmas. El entrenador del Xeneize preocupa a todos con su salud, porque ahora fue internado.

Algo no se veía bien con el DT cuando, en plena victoria de Boca contra Aldosivi, se le vio durmiendo en la banca de su equipo.

La situación empeoró cuando, este martes, el DT acudió a la Clínica Fleni de Belgrano para hacerse estudios ante su delicado momento de salud. De inmediato, la prensa argentina supo los motivos de su visita al centro de salud: una infección urinaria.

Con el pasar de las horas, y después de hacerse los exámenes médicos respectivos, Miguel Ángel Russo quedó hospitalizado para ser tratado y observado por un mínimo de 24 horas. Su situación sigue siendo evaluada, aunque su familia comenta que “está bien”.

El DT de Boca, Miguel Ángel Russo, quedó internado en Argentina | Getty Images

El complicado momento del DT de Boca Juniors

Según contaron en el medio Planeta Boca Juniors, Miguel Ángel Russo recibió una importante orden por parte de los médicos: no someterse a las bajas temperaturas que afectarán a Buenos Aires en los próximos días. Se esperan máximas de apenas 12°C entre el jueves y el sábado en la capital trasandina.

Con esto, es probable que, incluso con el alta médica, tenga que ausentarse de los entrenamientos de esta semana en Boca. Habrá que ver qué decisión toma el equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón ante esta situación.