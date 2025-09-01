Una imagen muy folclórica se registró en el partido en el que Boca Juniors fue visitante ante Aldosivi, en Mar del Plata, y que finalizó con triunfo para los Xeneizes por 2-0.

El entrenador Miguel Ángel Russo fue captado por la cámara de televisión quedándose dormido en pleno primero tiempo del encuentro en el que jugó Carlos Palacios. En buen chileno, fue un “pestañeo”, el que rápidamente se hizo viral.

El usuario en X Adrián Sánchez, que trabaja en diversos medios argentinos, fue quien subió la imagen a su cuenta, la que en menos de 24 horas alcanzó casi las dos millones de visualizaciones.

“La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca”, señaló.

Russo repercute en Argentina

La imagen en Argentina fue muy comentada porque es algo que no se da usualmente. El medio TN, de hecho, aseguró que impactó a los fanáticos del popular club bonaerense.

“Generó gran preocupación entre los hinchas y muchos lo expresaron en las redes sociales”, señalaron en una nota en la que aparece el técnico en esa imagen tan polémica.

En La Nación, un prestigioso medio trasandino, indicaron que “el director técnico Miguel Russo parecía descansar los ojos sentado en el banco de suplentes de la cancha de Aldosivi”.

Hicieron énfasis en que “mientras algunos internautas interpretaron que el DT se quedó dormido, otros manifestaron su preocupación por el estado de salud el técnico”.

