Turbulenta. Así ha sido la estadía de Carlos Palacios en Argentina. La Joya no ha conseguido estabilidad en Boca Juniors y parecía que perdía terreno con Miguel Ángel Russo en la banca xeneize.

Sin embargo, parece que empieza a convencer al profe. Es que, tras una charla y un reacomodo táctico, el ex Colo Colo se instala con los dos pies en la titularidad de Boca Juniors.

Esto no es casual. El chileno habría recibido de buena manera las peticiones de Miguel Ángel Russo y éste estaría muy contento con el nuevo rostro que Palacios le imprime a su juego.

¿Qué se dijo de Carlos Palacios tras el partido con Banfield?

Tras su actuación del fin de semana ante Banfield, y la confianza otorgada por el técnico, en SportsCenter se refirieron al presente de la Joya en el equipo de la ribera. Fue el periodista Diego Monroig el que dio detalles de lo sucedido en la interna de Boca Juniors.

La incorporación de la Joya no habría sido una cosa sólo de posiciones. Lo principal es el funcionamiento nuevo que está teniendo el chileno en el equipo de la capital argentina. “Palacios le ha incorporado sacrificio y retroceso a su juego“, señaló Monroig.

“De Racing para acá hemos visto algo que no veíamos: un Palacios que corre durante todo el partido y que no está parado. Eso, Russo lo valora y comienza a verse un jugador que, por características, en este equipo va a comenzar a ser más importante para que gane confianza. Va encontrando su lugar en la cancha”, agregó el comunicador.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Con Carlos Palacios casi seguro en la oncena titular, Boca Juniors enfrentará a Aldosivi este domingo 31 de agosto, a las 13.30 horas de Chile. Este partido se jugará en el José María Minella de Mar del Plata.