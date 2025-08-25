Sergio Vittor fue un defensor central que tuvo la U de Chile y recién termina de digerir la polémica derrota frente al Boca Juniors de Carlos Palacios. Este futbolista, quien también puede ser mediocampista de contención, se quejó abiertamente en La Bombonera.

Apuntó a que tanto el gol de Miguel Merentiel como el de su compatriota uruguayo Edinson Cavani debieron ser anulados. Vittor sacó la voz con molestia tras el 2-0 que sufrió el Taladro en su visita a los Xeneizes, que lograron dos victorias en fila y dejan un ápice de esperanza.

“El que cambia la dirección de la corrida es Merentiel. Él lo toca. En la cancha no me di cuenta, me lo dice Maldo. Pero cuando lo veo por la tele es una vergüenza”, afirmó Vittor sobre esta charla que tuvo con el defensor Alexis Maldonado.

Sergio Vittor tiene 36 años y este es su tercer ciclo en Banfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

De todas maneras, mostró resignación. “Ya está. Listo, el partido terminó y perdimos 2-0. Más allá de eso tenemos que sacar conclusiones para mejorar. Ahora, que los dos goles tendrían que haber sido anulados, sí. En el segundo la toca el árbitro”, cantó Vittor, quien en Chile también vistió la camiseta de Universidad de Concepción.

El gol de Merentiel fue muy protestado por los jugadores de Banfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Sergio Vittor sabe que Banfield sufrió mucho ante Boca Juniors, que pudo ponerse en ventaja mucho antes tras un pase espectacular de Carlos Palacios a Merentiel. Para este ex jugador de Universidad de Chile, donde estuvo apenas el primer semestre de 2019, hubo razones para reclamar.

Pero el foco debe estar en cambiar el chip rápidamente. “Son cosas que están bien. Ya sabemos cómo es, tenemos que salir rápido de esto. El viernes tenemos una final y hay que salir a ganar en nuestra cancha”, manifestó el Chino Vittor, quien recibió el respaldo de un compañero que también pasó por Chile.

Sergio Vittor jugó 12 partidos oficiales en Universidad de Chile. En la UdeC, el Chino totalizó 24 encuentros. (Felipe Zanca/Photosport).

“Los dos goles puntuales que nos hacen, más allá de lo que podemos hacer o no, el primero es una falta clara. La vimos después, no sé con qué criterio se toman esas cosas”, manifestó Rodrigo Auzmendi, quien militó durante un año y medio en San Marcos de Arica entre 2022 y 2024. Ahora el equipo de Pedro Troglio debe medirse ante Tigre en casa por la 7° jornada el 29 de agosto.

