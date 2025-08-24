Tanto el volante ofensivo chileno Carlos Palacios como el delantero uruguayo Edinson Cavani tuvieron razones para celebrar en la victoria de Boca Juniors sobre Banfield. El “8” del cuadro Xeneize fue titular una vez más en labores creativas del cuadro Azul y Oro.

La Joya Palacios tuvo un primer tiempo aceptable, en el que intentó asociarse en espacios cortos con pases que Leandro Paredes le dio con mucha precisión. También dispuso de una chance para anotar un gol, aunque no fue con el expediente que mejor domina.

El ex enganche de Colo Colo apareció en el centro del área para capturar un balón aéreo y enviarlo con su cabeza en dirección hacia la portería. Pero Fernando Sanguinetti se quedó con la bola con plena seguridad. En los 10 minutos del segundo tiempo, eso sí, Boca encontró el gol.

Carlos Palacios en acción ante Banfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Fue después de un gran pase profundo de Paredes a Brian Aguirre, quien conectó con Miguel Merentiel con un balón rasante. Con un vistoso amague, el atacante charrúa dejó en el piso al golero Sanguinetti y prácticamente entró a la portería con la pelota.

Palacios le deja su lugar al chileno Alarcón y Cavani anota el 2-0 para Boca vs Banfield

Carlos Palacios fue reemplazado en el minuto 75, pocos instantes antes de que Edinson Cavani sentenciara la victoria de Boca. La Joya le dejó el lugar a su compatriota Williams Alarcón, mediocampista que reforzó a los Xeneizes desde Huracán, donde se erigió en un jugador clave.

Cavani tuvo suerte para anotar el 2-0, pues aprovechó un cabezazo al poste de Rodrigo Battaglia, quien obligó a Sanguinetti a una estirada con desesperación. El arco quedó desguarnecido, a disposición del charrúa, quien se desahogó luego de nueve partidos sin anotar.

Zeballos, Alarcón y Paredes felicitan a Edinson Cavani por su vuelta al gol en Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y con varias chances clarísimas para hacerlo, como esa que falló frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Con esta victoria, Boca Juniors quedó con nueve puntos al cabo de seis partidos, a dos unidades de River Plate, el líder de la tabla. La confianza va hacia arriba en los pupilos de Miguel Ángel Russo, que ahora deben visitar a Aldosivi el 31 de agosto en la fecha 7.