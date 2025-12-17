Movidas 2026: Aseguran que Boca Juniors va con todo por fichaje de Felipe Loyola

El mercado de fichajes no solo se mueve en Chile. Desde Argentina hace rato comenzaron las negociaciones y ahora hay un chileno que se seguido por Boca Juniors para disputar la Copa Libertadores 2026.

Esto tiene relación con Felipe Loyola que vuelve a estar en vitrina en Independiente, luego que el Rojo no clasificara a ninguna copa internacional para el próximo año. Esto provoca un escenario que el cuadro comandado por Juan Román Riquelme quiere aprovechar y traerse de una vez al seleccionado nacional.

A tal punto que hasta Gustavo Quinteros le abrió las puertas a una posible salida y recalcó que va a impedir el crecimiento de sus pupilos. “Para Quinteros es y sería uno de los pilares. No quiere perderlo, pero también está al tanto y comprende cuál es la realidad institucional”, detallan en el medio partidario Soy del Rojo.

¿Cuánto cuesta Felipe Loyola?

El tema ahora a discutir es cuánto costará la salida de Felipe Loyola. En Independiente enfatizaron que tiene una cláusula de salida de ocho millones de dólares. Monto que se fijó ante una eventual venta a Europa y que en su minuto Bayern Múnich fue el club que lo tuvo en carpeta.

Loyola vuelve a sonar en Boca Juniors para el 2026

Pero la complicación que asoma es que tiene contrato hasta 2028 y que además Huachipato es dueño de una parte del pase del formado en Colo Colo. Lo que implica que esto podría acelerar su salida para ser compañero con Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Además desde Argentina se indica que Boca ya conversó con el círculo cercano del jugador, por lo que tiene adelantado una parte importante su llegada al cuadro xeneize. “Viene conversando con el entorno del jugador. Al jugador le gusta la idea de jugar la Copa y salir de Independiente”, aseguró el especialista en fichajes Michael Rincón. Por lo que se avecinan horas claves para el futuro del jugador nacional.