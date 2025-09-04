Carlos Palacios tuvo una buena actuación el fin de semana pasado, en el triunfo de Boca Juniors ante Aldosivi. Fue el autor de la asistencia del primer gol de Lautaro Di Lollo, luego de recuperar una pelota con una barrida.

El polémico periodista trasandino Pablo Carroza asegura que este cambio del ex jugador de Colo Colo se debe a que fue “apretado” por algunos hinchas de Boca Juniors.

“Al chileno lo encaró la barra, lo fue a buscar la hinchada de Boca y le dijo escúchame chileno, menos Cocodrilo (discoteque en Bueno Aires) y más correr. Dijeron se acabó la joda”, manifestó el comunicador en el podcast Visitantes.

Aclaró además que “el otro día el chileno, hijo del rigor, se tiró a los pies luego de una mala salida del arquero de Aldosivi, tiró un centro y así llega el primer gol de Boca”.

“El chileno se ve que se despertó. Vivía de joda, vivía de noche. Me manda mensajes por Instagram, se enoja”, aseguró por las críticas que le realiza constantemente.

Palacios jamás ha pisado la disco Cocodrilo según su dueño

De todas formas, el propio dueño de la disco Cocodrilo señaló que Palacios jamás ha visitado su local, descartando esa teoría.

“No, eso es una fake, es mentira, no vino. No lo dejo entrar, no ganamos un partido hace 10 meses”, manifestó Omar Suárez hace 15 días, quien es reconocido hincha de Boca.

Palacios no fue convocado por la selección chilena y se prepara para lo que será el duelo del 14 de septiembre ante Rosario Central, como visitante. Luego Boca recibirá como local a Central Córdoba.