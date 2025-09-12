Más de 376 mil visualizaciones: El video de Carlos Palacios que provocó drástico cambio en Boca Juniors

Boca Juniors quiere seguir en alza y sabe que no tiene margen de error. El elenco xeneize está obligado a ganar el torneo de clausura y así asegurar su cupo a copas internacionales.

Por lo mismo, la dirigencia decidió tomar una importante medida de cara a las concentraciones que realizará el plantel. Lo que apunta directamente a Carlos Palacios.

Desde el otro lado de la Cordillera, se detalla que Boca Juniors prohibió a todos los peluqueros en los hoteles que se aloja el cuadro xeneize. Lo que fue solicitado por el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y que recibió apoyo total de los jugadores.

Medida que a su vez hace recordar un curioso registro de la “Joya”. Es que fue uno de los primeros en aprovechar el talento de los peluqueros del club y solo uno de sus videos supera las 376 mil visualizaciones en plataformas como Tiktok.

Nuevas reglas para el Boca Juniors de Carlos Palacios

“Hasta hace poco, peluqueros, vendedores de ropa, perfumes y otros accesorios ingresaban al predio, generando distracciones que, según la nueva postura del equipo, podían afectar la concentración”, detallaron en A24. Uno de los videos más comentario tiene relación con Carlos Palacios cuando cambió de look en plena concentración xeneize.

“La concentración debe ser un espacio dedicado exclusivamente al fútbol y a la preparación táctica y mental de los jugadores”, agregaron sobre la medida de Boca Juniors.

Dicha condición se viene repitiendo en los últimos partidos y ha traído sus frutos: un empate y tres victorias al hilo. Por lo que se espera que este domingo ante Rosario Central se mantenga el rendimiento que se ha mostrado en cancha.