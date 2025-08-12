Carlos Palacios aún vive un momento delicado en Boca Juniors. El chileno está listo para volver a la competencia y esperaba aparecer en el clásico contra Racing, pero ni siquiera ingresó y tuvo que ver el empate desde la banca.

La situación del ex Colo Colo se volvió complicada hace varias semanas, cuando pidió no entrenar por una molestia en la rodilla. Desde entonces, y con una aclaración del jugador de por medio, se habla de un quiebre importante con el entrenador, Miguel Ángel Russo.

Por ahora, la fecha del regreso de Carlos Palacios a las canchas es una incógnita. A la espera de aquello, el jugador no pierde el tiempo y se hace parte de una nueva aventura, porque ahora debutó como modelo de ropa para una marca argentina.

En redes sociales, 08 Ona Saez publicó una colaboración con el jugador chileno. Esta marca de ropa de lujo se describe en sus cuentas oficiales como “un proyecto que busca impactar en la comunidad con ideas nuevas y transmitir valores positivos a través de la ropa”.

Qué pasa con Carlos Palacios en Boca Juniors

Los hinchas chilenos esperaban ver a Carlos Palacios en acción en el clásico contra Racing por la fecha 4 del Torneo de Clausura. Sin embargo, la Joya se mantuvo en la banca y no apareció.

Este lunes, en la primera práctica de Boca pensando en el duelo de este fin de semana contra Independiente Rivadavia, el delantero hizo 45 minutos de fútbol con sus compañeros. Habrá que esperar y ver si el ex Colo Colo puede recuperar su puesto de titular en el Xeneize.

