Boca pierde la paciencia con la Joya tras reunión con Russo: “El puesto de Carlos Palacios está vacante”

El chileno lo pasa mal tras su última pataleta con el cuerpo técnico y en Argentina lo dan fuera del equipo ya.

Por Nelson Martinez

Sufre Palacios en Argentina.
© Getty ImagesSufre Palacios en Argentina.

Carlos Palacios sigue en caída libre su aventura por el fútbol argentino, donde su última rabieta en el partido de Boca Juniors ante Rosario Central le está costando caro. Eso, tras la polémica actitud al ser reemplazado, desaprobando al ayudante técnico del equipo.

Por eso, el round con Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Ángel Russo, tuvo un nuevo capítulo al terminar el pasado martes. Ahí, el propio DT xenéize dialogó con la Joya y ardió Troya.

En Argentina ya habían adelantado que el entrenador estaba molesto por las actitudes del ex Colo Colo, en un polémico ciclo que hizo estallar a Russo el fin de semana, tomando severa decisión con el chileno.

Filtran las penas del infierno para Carlos Palacios

Desde Buenos Aires contaron detalles post reunión de Miguel Ángel Russo con Carlos Palacios, donde el DT dialogó con la Joya por sus últimas polémicas y las malas actitudes constantes en el equipo.

Carlos Palacios suma otra polémica en su paso por Boca Juniors.

“Después de la lesión y la sanción, (Palacios) tiene estas actitudes que no suman nada. De los puestos de los 11 jugadores en campo, es el único que no tiene un titular indiscutido”, avisaron recientemente en DSports Argentina.

Fue ahí que Gastón Gerke, periodista de la señal que cubre a Boca Juniors, reveló que “el puesto de Palacios aún está vacante y entre él, (Alan) Velasco y Williams Alarcón se lo disputan”.

Ahora habrá que esperar hasta el próximo duelo del equipo, este domingo ante Central Córdoba, para ver si definitivamente está cortado o no Carlos Palacios, quien lo pasa mal en Boca Juniors.

