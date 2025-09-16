Carlos Palacios protagonizó la polémica del fútbol argentino el pasado fin de semana, cuando salió reemplazado en Boca Juniors y con gestos de desaprobación a la banca abandonó furioso el campo de juego.

Luego de los reproches a Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Ángel Russo, la prensa trasandina avisó el duro panorama que espera al ex Colo Colo diciendo que “el gesto del chileno luego del cambio ante Rosario Central no cayó bien puertas adentro; y mucho menos para el DT”.

Fue así que el medio Olé reveló lo que sucederá la tarde de este martes 16 de septiembre en Buenos Aires, donde el equipo bostero vuelve a los entrenamientos en lo que será un día clave para el chileno.

Lo que le espera a Carlos Palacios en Boca

Desde Argentina avisan las penas del infierno para Carlos Palacios en Boca Juniors, donde su actitud en el partido contra Rosario Central lo tiene en la mira de Miguel Ángel Russo.

“Para Russo no se trató solo de un desplante hacia Úbeda, sino hacia todo el CT. Y lo que aumentó el enojo de Miguel es que estuvo encima de Palacios en el último tiempo, buscando acompañarlo y corregirle actitudes”, dijo el medio Olé.

Siguiendo con el mazazo que le espera a Palacios, incluso el reto podría llegar a decisiones deportivas, donde el citado portal avisa que “en el regreso a los entrenamientos este martes por la tarde, habrá una charla con el chileno”.

“Se verá si sigue siendo parte del equipo titular o si se toma alguna medida”, fue la lápida para Carlos Palacios, quien vive su momento más controvertido tras haber arribado a Boca Juniors.