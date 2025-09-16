Es tendencia:
Fútbol Argentino

Carlos Palacios se mete en un lío grande en Boca Juniors por su enojo: “No cayó bien puertas adentro”

Carlos Palacios se enojó con Claudio Úbeda, el ayudante de Miguel Ángel Russo, tras ser reemplazado el fin de semana pasado.

Por Felipe Escobillana

Carlos Palacios está muy bravo en Boca Juniors y eso le puede pasar la cuenta

Carlos Palacios fue reemplazado en el final del partido ante Rosario Central y eso molestó mucho al jugador chileno, que expresó su enfado con Claudio Úbeda, el ayudante de Miguel Ángel Russo.

Un hecho que no pasó piola en el “Mundo Boca” y aseguran que le llegará un buen tirón de orejas por parte del estratega del Xeneize.

Esta tarde deben regresar a los entrenamientos y en Olé anticipan que “el gesto de Carlos Palacios al salir reemplazado no cayó bien puertas dentro”.

Agegan que “el chileno fue sustituido a los 27 minutos del segundo tiempo. Y en el momento en que el tablero marcó su número (8), su reacción no pasó inadvertida”.

Carlos Palacios se mete en problemas solo en Boca Juniors

Carlos Palacios se mete en problemas solo en Boca Juniors

La charla que tendrá Palacios con Russo

Agregan que “con una bronca visible, caminó despacio hacia el banco, miró incrédulo al cuerpo técnico y gesticuló con fastidio. Al llegar, cruzó una mirada con Claudio Úbeda, quien lo recibió y, entre murmullos, el Facha pareció decirle: ¿Siempre salgo yo?”

“Ahora bien, el gesto no cayó bien puertas adentro, y mucho menos para Russo. Para el DT no se trató sólo de un desplante hacia Úbeda, sino hacia todo el cuerpo técnico. Y lo que aumentó el enojo de Miguel es que estuvo encima de Palacios en el último tiempo, buscando acompañarlo y corregirle actitudes después del último encontronazo entre ambos”, evidencian.

Ronaldo elige a Iván Zamorano como el mejor futbolista chileno de la historia

Ronaldo elige a Iván Zamorano como el mejor futbolista chileno de la historia

De hecho dicen que no es primera vez que pasa algo así. “Con el antecedente de haber tomado medidas y la nueva oportunidad, la incógnita es si Palacios seguirá siendo parte del 11 de memoria que casi que se repitió en los últimos partidos (coincidentes con un Boca que suma puntos) o si se tomará alguna medida”, sostienen.

“Por lo pronto -en el regreso a los entrenamientos este martes por la tarde- habrá una charla con el chileno, así como lo hubo con Miguel Merentiel y con la intención de que la situación no pase desapercibida”, expresan.

