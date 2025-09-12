No es fácil escoger al mejor futbolista chileno de la historia. Además depende mucho de la época en el que jugó cada jugador. Por eso siempre hay debates entre Elías Figueroa, Marcelo Salas o Arturo Vidal, por nombrar a tres.

Claro que hay otro nombre que marcó una era en el fútbol nacional. Se trata de Iván Zamorano, el único chileno que ha logrado jugar en el Real Madrid, el elenco más grande del mundo.

Luego de ese paso por los merengues fichó en Inter de Milán, donde compartió delantera con Ronaldo, el astro brasileño que para muchos está sindicado como uno de los mejores en su puesto en toda la historia.

Justamente por compartir vestuario, es que el Fenómeno se queda con Bam Bam como el jugador chileno más importante que ha visto en una cancha.

“El mejor chileno es Zamorano. Estuvimos mucho tiempo juntos en el Inter”, manifestó antes de ser enfático en que “para mí ha sido el mejor chileno de la historia”.

Los elogios de Zamorano a Ronaldo

Ambos lograron ganar la Copa UEFA de la temporada 1997-98, un trofeo internacional que el cuadro lombardo no levantaba desde desde hace cuatro años.

Por eso Zamorano admira mucho lo que hizo el bicampeón del mundo y lo ha dicho en varias entrevistas.

“Ronaldo fue el mejor centro delantero de la historia. Compartir mi carrera con él fue de las cosas más especiales. No habrá otro como él“, señaló el ex ariete de Cobresal.

Asegura además que Ronaldo no solamente debe ser admirado como futbolista: “Después de que se lesionó pensamos que no iba a volver más. Pero nos dio una lección a todos. Fue un profesional increíble”.