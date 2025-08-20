Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido como Ronaldo, es una auténtica leyenda del fútbol brasileño y mundial. El “Fenómeno” ha destacado tanto en su faceta como directivo como también como futbolista, donde fue uno de los jugadores más influyentes del mundo en los años 90 y principios del 2000, llegando a ser considerado por muchos como el mejor “9” de la historia.

Por ello, es que su opinión es más que válida a la hora de hablar de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Es en ese contexto donde el astro brasileño sorprendió a todos los fanáticos del fútbol al revelar su “XI ideal de todos los tiempos“, donde destacan figuras de la talla de Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero que “olvida” a icónicos jugadores de su país.

El XI ideal de todos los tiempos para Ronaldo Nazario:

En una entrevista realizada y publicada a través de la cuenta de TikTok por el medio británico Daily Mail Sport. El “Fenómeno” fue consultado por el XI ideal de todos los tiempos, a lo que Ronaldo respondió sin tapujos:

Arquero: Gianluigi Buffon.

Lateral derecho: Cafú.

Defensor derecho: Paolo Maldini.

Defensor izquierdo: Fabio Cannavaro.

Lateral izquierdo: Roberto Carlos.

Mediocampistas: Zinedine Zidane.

Mediocampistas: Diego Maradona.

Mediocampistas: Pelé.

Atacante derecho: Lionel Messi.

Atacante central: Ronaldo.

Atacante izquierdo: Cristiano Ronaldo.

Un equipazo en cuanto a nombres el formado por Ronaldo Nazario, pero que, sin embargo, llamó la atención de que el ‘O Fenomeno’ no nombrará a otros importantes jugadores de la verdeamarelha , siendo Ronaldinho la ausencia más notable, pero también otros como Rivaldo, Romario o Neymar, además de que se inclinará por Buffon en la portería en desmedro de figuras de la talla de Oliver Kahn o Iker Casillas.