“Brazos en alto, las manos limpias”: Independiente presenta su nueva camiseta tras round con U de Chile

El gigante argentino dio a conocer la renovada piel bajo histórico lema del club, que cobra mayor relevancia tras polémica con los azules.

Por Nelson Martinez

Independiente se renueva tras la barbarie.
U de Chile prepara su duro desafío de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, donde en Independiente siguen dando que hablar tras la eliminación a manos de Conmebol por la barbarie en Avellaneda.

Es que tanto la prensa argentina como en el Rojo siguen disparando hacia U de Chile, aunque esta vez el club dio que hablar invocando su clásico saludo a la hora de presentar su nueva camiseta.

Y cae como anillo al dedo la frase “Con los brazos en alto y la manos limpias”, tras la guerra de publicaciones contra la U, invocando el lema histórico de los años 60 y 70 del grande de Argentina.

¿Palo a U de Chile? la nueva piel de Independiente

Independiente dio a conocer su nueva camiseta suplente para la presente temporada. Eso, bajo la frase recordando el saludo histórico que cobra más fuerza que nunca tras los hechos contra U de Chile.

“Con los brazos en alto y la manos limpias. La nueva camiseta alternativa PUMAxCAI 25/26 ya está en nuestra web y tiendas”, posteó la tienda oficial del equipo de Avellaneda.

Dicho saludo se sigue replicando hasta el día de hoy, con el capitán al frente y el equipo detrás en una fila levantando los brazos hacia los cuatro sectores del estadio.

Eso sí, hoy el Rojo lo pasa mal con sus resultados post round con U de Chile y vio partir a su entrenador Julio Vaccari. Por eso, Gustavo Quinteros tiene todo listo para tomar el mando del club, donde solo falta la firma.

