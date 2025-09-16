Es tendencia:
Johnny Herrera frena la euforia en U de Chile y critica a Gustavo Álvarez: “Fue injusto con Nico Guerra”

El ídolo azul le avisó al DT que la solución en delantera está a la vista, tras una seguidilla de partidos como suplente.

Por Nelson Martinez

El ídolo de U de Chile le puso fichas al delantero.
© TNT Sports / Photosport.El ídolo de U de Chile le puso fichas al delantero.

U de Chile sigue celebrando el apabullante 3-0 ante Colo Colo en la Supercopa, mientras preparan el desafío internacional ante Alianza Lima. Y ahí, Johnny Herrera dio que hablar.

El ídolo azul analizó el buen momento del equipo de Gustavo Álvarez, aunque le pegó una sutil repasada al DT a la hora de hablar de Nicolás Guerra, el canterano que volvió a brillar en el pasado Superclásico.

Remando siempre desde atrás, el delantero azul volvió a sumar minutos como titular y fue clave en el triunfo contra el archirrival, lo que hizo que el Samurái le mandara directo recado al entrenador bullanguero.

Johnny le exige a Álvarez a Guerra titular en U de Chile

Johnny Herrera tomó la palabra en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, donde alabó el trabajo del canterano azul y, de paso, le avisó a Gustavo Álvarez que la solución en delantera está ahí mismo.

Guerra y la Supercopa /Photosport

Guerra y la Supercopa /Photosport

“El profe incluso había sido un poco injusto con Nico Guerra. Siempre es un buen jugador para el equipo más allá de hacer o no un gol, siempre tiene esto, que lucha cada pelota”, dijo el ex meta de la U.

El ariete azul jugó 74 minutos y anotó un tanto en la Supercopa ante Colo Colo. Previo a eso, disputó solo seis minutos en la derrota ante los albos en el Estadio Monumental, donde llegaba con cuatro duelos consecutivos en la banca.

Con la casi segura baja de Lucas Di Yorio contra Alianza Lima, se espera que Guerra tenga opciones en ataque para jugar en el duelo clave de Copa Sudamericana, respaldado en brillante actuación en la Supercopa.

