U de Chile le pasó por encima a Colo Colo en la Supercopa y con un contundente 3-0 se quedó con el trofeo de un polémico partido. De pedir la suspensión a arrollar a Colo Colo, en los azules todo era risas post partido.

Y uno que celebró desde las comunicaciones fue Johnny Herrera, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports no se guardó nada. Y antes de felicitar a la U, sus palabras apuntaron con todo contra los albos.

“Estoy tranquilo, en las victorias hay que ser equilibrado, nada nuevo, era predecible, cualquier que sepa de futbol sabe que la U es superior individual y colectivamente”, dijo el Samurái.

Johnny Herrera le toca la oreja a Colo Colo

Siguiendo con sus dichos, Johnny Herrera festinó con el terrible nivel que mostró Colo Colo en la Supercopa, donde tanto con 11 como con 10 jugadores no despegó en cancha.

“Era cuestión de tiempo, el colectivo funciona súper bien. Colo Colo parecía un equipo de segunda división, la U fue tremendamente superior con uno más y en igualdad también”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que Lucas Assadi apareció en el baile, con un despacho en vivo del programa. El ídolo azul no ocultó su emoción por el gran nivel del mediapunta de U de Chile y lo llenó de elogios.

“Mi regalón, tremendo partido, estamos muy felices por el nivel que tienes y ojalá sostenerlo en la Sudamericana. Te echamos de menos en la selección”, dijo Herrera.

Publicidad