Tras rechazar a Colo Colo: La contradicción de Gustavo Quinteros en nueva etapa en Independiente

ver también ¿El más antichuncho? Gustavo Quinteros suena fuerte como DT de Independiente de Avellaneda

Gustavo Quinteros se transformará en el nuevo entrenador de Independiente. El adiestrador argentino nacionalizado boliviano avanzó en las negociaciones, y tras varias reuniones por zoom, todo indica que está semana asumirá en el “Rey de Copas”.

Tras su último paso por Gremio, el entrenador decidió darse un tiempo de reflexión y se dejó regodear por las ofertas del mercado. Sin embargo, la grave crisis que enfrenta el Rojo acortó los plazos y en tiempo récord decidió aceptar el desafío con el “enemigo” de la U.

Es que tras la eliminación ante Universidad de Chile, el cuadro trasandino cayó en un pozo sin fondo. Además de ser descalificado de Copa Sudamericana, sumo una seguidilla diez partidos sin ganar y que desencadenaron en la salida de Julio Vaccari tras la última derrota ante Banfield.

“Me confirman que está cerrado de palabra lo de Gustavo Quinteros. Los contratos se cruzan mañana. El contrato es por un año. Solo falta la firma”, recalcaron en Sportcenter Argentina.

¿Qué pasó con Gustavo Quinteros?

Lo que llamó la atención fue la decisión de Gustavo Quinteros, quien decidió aceptar la propuesta de Independiente tras rechazar una posible llegada a Colo Colo.

El ex mundialista le dijo que no al Cacique ya que según sus propias palabras “Para iniciar un proceso, es mejor iniciar de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo”.

Publicidad

Publicidad

Incluso a ESPN también indicó que su postura era “esperar un buen proceso en otro equipo grande”. También se deslizó la chance de que la selección chilena tenía su prioridad y que por lo mismo esperaba una buena oferta.

Palabras más, palabras menos, Gustavo Quinteros ahora viajará en las próximas horas a Buenos Aires para firmar por Independiente. ¿Su debut? Al igual como lo pudo hacer en Colo Colo, será ante su clásico rival como Racing Club el 28 de diciembre por el torneo de clausura trasandino.

Ahora resta solo definir el salario del adiestrador, que en su última etapa en Gremio bordeó los dos millones de dólares por temporada.

Publicidad

Publicidad