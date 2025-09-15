Fue hace exactamente dos semanas, a comienzos del presente mes de septiembre, que Gustavo Quinteros le cerraba las puertas a una segunda etapa en la dirección técnica de Colo Colo, pues “es mejor iniciar de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo”.

Estas declaraciones que hizo a ESPN Argentina para explicar su negativa al Cacique, pueden traer cola, y es que precisamente desde aquel país vienen con una importante oferta para que se haga cargo de un equipo en crisis, que actualmente es el “gran enemigo” de Universidad de Chile.

ver también Quinteros entrega la verdadera razón por la que no llegó a Colo Colo: “Quiero esperar…”

Tras negarse a Colo Colo: Quinteros habla con “enemigo” de la U

La cadena TyC Sports dio a conocer que la tarde de este lunes, el oriundo de Santa Fe sostendrá una cita cumbre con Néstor Grindetti, el polémico presidente de Independiente, para que sea su nuevo entrenador tras la renuncia de Julio Vaccari.

“La directiva del Rojo ya tuvo un primer contacto con el representante de Quinteros (…) La cumbre se llevará a cabo este lunes por la tarde, con el objetivo de conocer la postura del técnico”, señala la publicación sobre el ex DT de Colo Colo.

De todas maneras, el medio trasandino aclara que el estratega “está en el exterior y no regresará al país hasta el 23 de septiembre. Aun así, aceptará escuchar la propuesta del club de Avellaneda y ya hizo averiguaciones de la situación de la institución (relaciones con Conmebol y AFA). Obvio que la resolución de su futuro no se definirá hoy“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, la publicación enfatiza es que la de Independiente no es la única oferta que tiene Quinteros, pues las selecciones de Chile y Perú también están pendientes de su futuro.

¿Cómo fue su paso por el Cacique?

Desde su llegada durante 2020 hasta su salida en 2023, el entrenador trasandino consiguió un rendimiento del 60.39 por ciento en Colo Colo, con 79 triunfos, 42 empates y 33 derrotas, donde ganó dos Copa Chile, una Supercopa y el Campeonato Nacional 2022.